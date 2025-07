Mary Fabrizio: "Lago Salso, la lettera che ci dovremmo aspettare se la natura parlasse"

“Lago Salso la lettera che ci dovremmo aspettare se la natura parlasse:

“Non preoccupatevi, sto benone. Brucio ancora un po’ ma sono circondato da parole bellissime.”

Caro popolo di Manfredonia,

scusate se vi disturbo. So che siete molto impegnati a indignarvi, a partecipare alle assemblee e a pubblicare post profondissimi. Ma volevo dirvi che… sto bene.

Certo, sono un po’ bruciacchiato, ho perso qualche ettaro qua e là (diciamo tanti, ma chi conta più), mi mancano nidi, fauna, vita. Ma in compenso, sono pieno di dichiarazioni d’amore.

Che spettacolo domenica sera! Una vera celebrazione. Un tributo. Un funerale laico con tutti i crismi.

Il sindaco ha detto che mi hanno attaccato i criminali. Vero.

Il vescovo ha detto che c’è illegalità latente. Giustissimo.

C’è chi ha chiesto gestione pubblica. Ottimo.

Qualcuno ha chiesto: “Ma chi doveva occuparsi del Lago prima che bruciasse? Silenzio. Emozione. Tanti applausi.

Poi qualche voce fuori dal coro urla emozioni di rabbia, ma un appello si leva abbiate contegno “la rabbia non porta alla ragione” ed il dissenso è democraticamente silenziato, un po’ stonato, ma va così.

Insomma, non mi sono mai sentito così importante.

A proposito, vorrei abbracciare le ecoballe. Le mie cugine della zona D46. Anche loro in fiamme.

Siamo due simboli del territorio: io, la natura non curata. Loro, il rifiuto non smaltito. Burocrazia e ritardo. Due facce della stessa medaglia che brucia.

Almeno loro, poverette, sono riuscite a far parlare del degrado e della cattiva gestione senza bisogno di piume d’uccello.

Solidarietà tra materiali combustibili.

Qualcuno ha detto che è stato proclamato il “lutto cittadino”.

Che bel gesto.

Peccato che serva cura prima della morte, non solo lutto dopo.

“Il Lago Salso è importante.”

Beh, grazie. Lo sospettavo. Un po’ tardi, ma lo apprezzo.

Avete detto che è mafia. Che è crimine. Che è terrorismo ambientale.

Avete parlato di “strategia contro Manfredonia”.

E poi che grandi filosofi tutti per me, ma forse è troppo non chiedo tanto: “siamo comunità e torneremo più forti”, Brucia la natura, ma almeno siete tutti d’accordo che vi dispiace.

Che brivido ho provato, nonostante i 38 gradi e qualche fuocherello ancora che accarezzava miei amici in zona Frattaruolo.

Ma attenzione: non voglio fare polemica. No no. Io sono solo un Lago. Anzi, un’ex Oasi. Non capisco di politica, di fondi, di gestioni, di speculazioni.

Mi basta sapere che siete compatti al di là delle divisioni.

Mi scalda (letteralmente) sapere che non vi lascerete scoraggiare.

E mi conforta che ora vi state contando e che siete tanti. Che bella immagine.

Solo un piccolo favore:

la prossima volta, prima di contare quanti siete, contate anche quanti cancelli ho avuto chiusi, quante volte sono stato lasciato solo, quanti piani non sono mai partiti.

Così, per completezza, ma ripeto senza polemica.

Ora torno a bruciare in pace e sì perché la zona sta ancora bruciando, nonostante la sorveglianza, però sereni prima o poi mi spegnerò.

Mi raccomando: non smettete di parlarne.

Mi fa sentire ancora vivo, nonostante le ustioni

Cordiali saluti

Firmato

Lago Salso e la partecipazione straordinaria delle Ecoballe in fumo

Mary Fabrizio imprenditrice turistica: io c’ero e ti chiedo umilmente scusa Lago.

Scusa in quanto onorata di aver partecipato all’assemblea cittadina con grande emozione, scusa di non essere intervenuta, perché la serata si è presto trasformata nel solito carosello di buone intenzioni e filosofia spiccia. Scusa perché c’ero, spettatrice perfetta di una cerimonia dove si dice tanto e si fa niente. Sono venuta a sentirti morire in modo civile, composto, organizzato. Quindi ti chiedo di perdonarmi non sono degna di leggerti, semplicemente perché continui a bruciare con e senza vigilanza mentre nessuno realmente c’è.”

A cura di Mary Fabrizio.