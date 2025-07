Edward John McJannet conclude la sua esperienza con il Cerignola e fa rientro al Lecce, club detentore del suo cartellino. Il centrocampista irlandese è pronto a una nuova avventura con la maglia della Ternana, dove dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito secco per la stagione 2025/2026.

Dopo l’esperienza positiva in Serie C, McJannet è ora atteso da un salto di categoria e da un nuovo banco di prova in una piazza ambiziosa come quella umbra.

Lo riporta antennasud.com.