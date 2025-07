Rifiuti a cielo aperto a Manfredonia: Forza Italia denuncia rischio incendi e replica a “Progetto Popolare”

MANFREDONIA – Nuove tensioni scuotono la scena politica sipontina, dopo un acceso scambio tra i consiglieri comunali di Forza Italia e il movimento Progetto Popolare, appartenente alla compagine di maggioranza. Al centro dello scontro, una grave segnalazione avanzata dagli azzurri: un ammasso di circa 50.000 mastelli per la raccolta differenziata, abbandonati da giorni presso l’area del centro comunale di via Tratturo del Carmine.

«Abbiamo agito per il bene della collettività – spiegano i consiglieri di Forza Italia – muovendoci in un’ottica di collaborazione, come già dimostrato da comportamenti recenti, concreti e pubblicamente visibili. La nostra segnalazione ha riguardato un pericolo evidente, a cielo aperto, che interessa l’intero centro abitato: un deposito incontrollato di contenitori in plastica che, in queste condizioni e temperature estive, rappresentano un rischio oggettivo sotto il profilo della sicurezza, in particolare sul fronte incendi».

La denuncia, giunta nelle scorse ore, è stata seguita da un comunicato al vetriolo da parte di Progetto Popolare, che ha accusato gli esponenti forzisti di strumentalizzare la vicenda per finalità politiche. Non si è fatta attendere la risposta.

«Le accuse mosse nei nostri confronti sono infondate, assurde e profondamente offensive – replicano gli esponenti forzisti – Invece di concentrarsi sulla risoluzione concreta del problema, si tenta di screditare chi ha avuto il coraggio e il senso di responsabilità di denunciare una situazione che potrebbe degenerare da un momento all’altro. Si tratta di un approccio che riteniamo profondamente irresponsabile e che denota un’idea distorta e faziosa della gestione della cosa pubblica».

Nel mirino di Forza Italia non solo la polemica politica, ma anche la gestione complessiva dell’emergenza ambientale e logistica. I mastelli per la raccolta dei rifiuti, destinati alle utenze domestiche, sarebbero stati accumulati senza le necessarie precauzioni di sicurezza, a ridosso di una zona abitata, creando preoccupazione tra i residenti. «Siamo di fronte a una potenziale bomba ecologica – aggiungono – e a una scelta logistica gravemente sbagliata, che impone l’immediato intervento delle autorità preposte».

Il comunicato prosegue con toni duri: «A differenza di chi si arrocca dietro la propaganda, noi continuiamo ad agire a favore della città, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Non ci interessano le piccole vendette personali, né le ripicche di chi usa la verità a proprio uso e consumo per fini elettorali. Ciò che ci muove è esclusivamente l’interesse di Manfredonia».

Il caso dei mastelli si inserisce in un clima politico già teso, aggravato da frequenti divergenze tra i gruppi consiliari, anche interni alla maggioranza. Il tema della gestione dei rifiuti urbani – storicamente sensibile nella città sipontina – torna così al centro dell’agenda politica, con risvolti che rischiano di spostarsi ben oltre il merito tecnico della vicenda.

Forza Italia, infine, lancia un appello al senso di responsabilità: «Chiediamo che si affronti la questione con serietà e urgenza, nel rispetto delle norme e della sicurezza dei cittadini. La città non può permettersi ulteriori tensioni o negligenze. La politica, oggi più che mai, deve saper distinguere tra chi fa polemica e chi lavora per risolvere i problemi».