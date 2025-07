Roghi senza tregua sul Gargano: il sindaco di Cagnano invoca l’intervento dello Stato

Ancora fiamme, ancora distruzione. Un nuovo incendio ha colpito questa sera il territorio di Cagnano Varano, aggiungendosi ai numerosi roghi che, negli ultimi giorni, stanno devastando diversi comuni del Gargano. San Giovanni Rotondo brucia, Manfredonia brucia, Lesina brucia: una scia di fuoco che sta mettendo in ginocchio ambiente, economia e comunità locali. In un clima sempre più teso, dove sui social si moltiplicano accuse e polemiche, il sindaco di Cagnano Varano ha scelto di intervenire con fermezza. «Direi che adesso è giunto il momento di dire basta – ha dichiarato – Tutti danno colpe a tutti pur di scrivere e elemosinare like. Io, da primo cittadino, domattina scriverò al prefetto e alla presidenza del consiglio, perché abbiamo urgente bisogno della presenza dello Stato!».

Una presa di posizione netta che fotografa bene la situazione di emergenza che sta vivendo il territorio: boschi e macchia mediterranea ridotti in cenere, danni ingenti a biodiversità e paesaggio, disagi per i cittadini costretti a convivere con fumo, paura e traffico interrotto. Le cause dei numerosi incendi sono ancora in fase di accertamento, ma il moltiplicarsi dei focolai in pochi giorni fa temere anche l’ombra del dolo. Intanto, sui luoghi colpiti continuano a operare senza sosta vigili del fuoco, protezione civile, volontari e forze dell’ordine, impegnati a contenere le fiamme e mettere in sicurezza le aree più a rischio.

Il Gargano chiede risposte concrete, maggiori controlli e un coordinamento istituzionale che possa prevenire nuovi disastri. La speranza, ora, è che l’appello del sindaco di Cagnano Varano venga ascoltato e che lo Stato risponda con la tempestività che questa emergenza richiede.