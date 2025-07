San Giovanni Rotondo in fiamme: oltre 1.100 ettari distrutti da incendi dolosi

Un vasto incendio di origine dolosa ha devastato oltre 1.100 ettari di territorio a San Giovanni Rotondo, minacciando abitazioni, strade e strutture strategiche. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno costretto all’evacuazione temporanea di almeno 70 famiglie e hanno sfiorato la casa della famiglia dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“La situazione è grave, siamo sotto assedio da due giorni” ha dichiarato il sindaco Filippo Barbano, intervistato da Fanpage.it. “Siamo stremati. Operiamo dalle prime ore dell’alba e il lavoro è incessante”.

Tre focolai dolosi e città in emergenza

I roghi sono scoppiati nella giornata di domenica e, secondo le ricostruzioni delle autorità, sono tutti riconducibili ad azioni dolose. Le fiamme si sono rapidamente estese in più zone, arrivando a minacciare vie densamente abitate come via Crisetti, via Saragat e via Costa, completamente evacuate per ore.

Intervento massiccio di soccorritori e Canadair

Fondamentale il supporto aereo dei Canadair, che ha permesso di contenere le fiamme nelle aree più impervie. Al lavoro anche squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Foggia, Bari, Abruzzo e Piemonte, oltre a decine di volontari della Protezione Civile, tra cui unità arrivate anche da San Marco in Lamis.

“Oggi possiamo dire che la situazione è sotto controllo, ma restiamo in allerta”, ha precisato Barbano. “Senza l’intervento dei mezzi aerei non saremmo riusciti a salvaguardare intere zone residenziali. C’è ancora fumo, e sotto la cenere potrebbe nascondersi fuoco attivo”.

Fiamme vicino alla casa di Conte, salve le strutture strategiche

Tra le zone lambite dal rogo anche quella in cui si trova l’abitazione della famiglia Conte: “Le fiamme sono arrivate a poche centinaia di metri, ma l’intervento dei Canadair ha impedito conseguenze più gravi. Ospedale e convento non sono attualmente a rischio”, ha rassicurato il sindaco.

Allarme sanitario: l’ASL invita a restare in casa

A causa dell’alta concentrazione di fumo e della possibile presenza di sostanze tossiche nell’aria, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Area Nord, in collaborazione con l’Ufficio Sanitario Comunale, ha emesso una serie di raccomandazioni alla popolazione:

Restare in casa con porte e finestre chiuse

Limitare gli spostamenti , soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili

, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili Utilizzare mascherine FFP2 in caso di necessità di uscire

in caso di necessità di uscire Disattivare impianti di ventilazione e condizionatori con presa d’aria esterna

Evitare il consumo di frutta e ortaggi coltivati nelle zone colpite , in attesa delle analisi di ARPA e ASL

, in attesa delle analisi di ARPA e ASL Sospensione di tutte le attività sportive all’aperto

Croce Rossa e Misericordia hanno attivato due postazioni mobili per distribuire gratuitamente mascherine FFP a chi ne fosse sprovvisto.

Indagini in corso

Intanto le forze dell’ordine indagano per risalire ai responsabili degli incendi, che appaiono chiaramente coordinati e intenzionali. Un atto criminale che ha messo in ginocchio una città e causato danni ambientali ingenti, oltre a un’emergenza sanitaria e logistica senza precedenti.

Lo riporta fanpage.it.