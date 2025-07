San Severo: Tiziana Caposiena, un anno da protagonista nel body building

Determinazione, sacrificio e successi: si è chiusa sabato 19 luglio una straordinaria stagione agonistica per Tiziana Caposiena, 47 anni, mamma e moglie, che ha saputo imporsi nel panorama del body building nazionale con risultati di assoluto rilievo.

Tutto è iniziato a maggio, con la sua prima partecipazione a una competizione Fititaly, una delle principali federazioni italiane del settore, dove ha subito conquistato il podio piazzandosi terza in una categoria molto competitiva. Da lì, una serie di traguardi: vittorie nella categoria bikini over 45, due assoluti con montepremi, e un crescendo che l’ha portata a gareggiare in numerosi eventi su scala nazionale.

Il 5 luglio, a Sapri, Tiziana ha ottenuto il titolo di Miss Italia sia nella categoria bikini over che nella nuova categoria shape, disciplina in cui si sta specializzando in vista delle sfide del 2026. Il suo percorso atletico è frutto di un lavoro intenso durante il periodo invernale, e continuerà con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria condizione fisica.

Tra i riconoscimenti più significativi, una coppa per il secondo posto ottenuto nella gara di Sant’Andrea del Pizzone, accompagnata da un premio speciale al merito, conferito per la straordinaria trasformazione fisica: Tiziana è passata da un peso di 104 kg alla forma attuale, un cambiamento che da solo rappresenta una grande vittoria, ancora prima dei risultati ottenuti sul palco.

A coronamento della stagione, sabato 19 luglio ha vinto la categoria bikini over al Trofeo World Gym a Santi Cosma e Damiano, classificandosi seconda nella shape.

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio orgoglio per l’impresa della concittadina. “Indirizziamo il nostro plauso – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino – a Tiziana Caposiena, che ha saputo rinascere attraverso lo sport e ottenere risultati eccezionali. Lo sport non ha età, e lei ne è la dimostrazione più concreta”.

Dietro i suoi successi, anche la guida esperta del coach Biagio Gaggiano, di San Giovanni Rotondo, atleta da oltre trent’anni e compagno di percorso in molte delle competizioni affrontate.

“Ora un po’ di meritato riposo – afferma Tiziana – poi da settembre si ricomincia. L’obiettivo è superarsi ancora, con la speranza che la mia storia possa ispirare chi pensa di non farcela o di non avere tempo per sé”.

La sua storia è un esempio di resilienza e rinascita, un modello positivo di forza interiore e amore per lo sport.