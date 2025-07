Sonia Bergamasco darà il via alla terza edizione di Les Rencontres du Sud a Lucera - autore foto in allegato > ph FRANCA CENTARO

Sarà Sonia Bergamasco, una delle figure più raffinate del panorama teatrale e cinematografico italiano, a dare il via alla terza edizione di Les Rencontres du Sud, il ciclo di incontri con personalità dalla vita straordinaria ideato da Giada e Antonio Petrone, prodotto da Carta Matta Studio e ospitato negli spazi suggestivi di Le Foglie di Acanto – Centro per le arti e struttura ricettiva di qualità a Lucera (Foggia).

Attrice, regista, musicista: Bergamasco è una delle interpreti più complete della scena italiana. Il suo incontro con il pubblico, martedì 29 luglio alle ore 19, aprirà una stagione culturale ricca di appuntamenti, in occasione anche del ventennale de Le Foglie di Acanto. Dopo gli ospiti delle scorse edizioni – tra cui Andrés Neumann, Paolo Glisenti e Fabrizio Gifuni – sarà proprio la vincitrice del Premio Ubu, del Nastro d’Argento 2025 e del Premio Gian Maria Volonté 2024 a condividere con il pubblico la sua avventura artistica e umana.

In un clima raccolto e informale, l’incontro con Sonia Bergamasco sarà un viaggio nei luoghi della sua formazione e delle sue passioni: dalla musica – si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano – all’incontro decisivo con il teatro, grazie a maestri come Giorgio Strehler e Carmelo Bene, che la volle in scena per il suo Pinocchio. Dagli anni al Piccolo Teatro alle grandi prove registiche, come Il ballo, Louise e Renée e l’allestimento de Le nozze di Figaro per il Maggio Musicale Fiorentino.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche della sua recente attività cinematografica: dopo il successo ne La meglio gioventù, Quo Vado?, Come un gatto in tangenziale e La vita accanto (che le è valso il premio come Miglior Attrice alla Mostra de València 2024), Bergamasco ha esordito alla regia cinematografica con Duse, the greatest, acclamato documentario sulla vita di Eleonora Duse, insignito con il Premio alla Carriera e come Miglior Opera Prima ai Nastri d’Argento 2025.

“Les Rencontres du Sud” nasce dal desiderio di dare spazio al racconto umano dietro il percorso artistico, offrendo incontri ravvicinati in un contesto che stimoli dialogo e ispirazione. “Abbiamo pensato questo progetto – dichiarano i due ideatori, Giada e Antonio Petrone – per creare un luogo di ascolto, confronto e bellezza. Vogliamo che chi partecipa senta l’eccezionalità di queste vite e, insieme, la vicinanza emotiva che solo un contesto intimo può restituire.”

L’evento è riservato ai titolari della Carta Matta Card, acquistabile direttamente presso Le Foglie di Acanto. Tutti gli appuntamenti potranno essere rivisti sul canale YouTube Le Foglie di Acanto TV. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 3652912.

Nel corso del 2025, in occasione del suo ventennale, Le Foglie di Acanto proporrà oltre dieci appuntamenti tra teatro, concerti, incontri con protagonisti della cultura e lezioni di Storia dell’Arte. Un programma che testimonia l’impegno costante per la diffusione dell’arte e della conoscenza in una delle cornici più affascinanti della Puglia interna.

Per restare aggiornati sul programma completo, si consiglia di seguire le pagine social ufficiali di Le Foglie di Acanto – Centro per le arti e di Carta Matta Studio.