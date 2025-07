(nota stampa). In un momento così drammatico per Manfredonia, messa in ginocchio da incendi devastanti che hanno colpito il nostro territorio con una violenza mai vista prima, riteniamo 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 l’atteggiamento di alcuni consiglieri comunali di Forza Italia che, anziché unirsi alla comunità e alle istituzioni nello sforzo comune per affrontare l’emergenza, scelgono la strada della 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐢𝐚𝐜𝐚𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨.

“Vergogna, vergogna, vergogna. Condanniamo lo sciacallaggio politico di Forza Italia Manfredonia”, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica e aggravando ulteriormente una situazione già critica.

Condanniamo con forza questo comportamento 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐬𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀.

Ringraziamo invece gli altri consiglieri comunali di minoranza che collaborano fattivamente e che rappresentano la politica seria, quella che si misura nel momento del bisogno, 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀.



Progetto Popolare continuerà a lavorare 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, al fianco di chi lotta ogni giorno per proteggere Manfredonia e favorire la ripartenza.