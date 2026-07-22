“Con una PEC ufficiale, il Gabinetto della Sindaca ha invitato i consiglieri comunali a partecipare alla benedizione delle nuove panchine di Piazza Sant’Eligio. Siamo ormai all’apoteosi della propaganda. Non si inaugura una piscina, una scuola, un’infrastruttura strategica o un servizio innovativo. Si celebra la collocazione di alcune panchine che avrebbero dovuto essere installate fin dal giorno dell’inaugurazione della piazza. Un ritardo di circa un anno, denunciato da cittadini e opposizione, viene oggi trasformato in un’occasione di autocelebrazione.

È questo il paradigma dell’Amministrazione Episcopo: trasformare ogni ordinario adempimento in un evento mediatico.

Da tre anni assistiamo a una sequenza infinita di annunci, conferenze stampa, presentazioni, pose della prima pietra, inaugurazioni parziali, tagli del nastro e celebrazioni di ogni genere. Oggi si arriva persino alla benedizione delle panchine.

Una politica ossessionata dall’immagine e incapace di distinguere ciò che è straordinario da ciò che rappresenta la normale amministrazione.

Nel frattempo Foggia continua a fare i conti con strade dissestate, verde pubblico abbandonato, rifiuti accumulati per strada, finanziamenti perduti, opere pubbliche in enorme ritardo, periferie trascurate, manutenzioni insufficienti, opere incompiute e una qualità della vita che non migliora, anzi peggiora.

Questa Amministrazione sembra aver sostituito il governo della città con il governo della comunicazione. L’obiettivo non è risolvere i problemi, ma costruire l’evento. Non amministrare, ma apparire. Non ottenere risultati, ma produrre fotografie e comunicati.

Le panchine non sono una conquista politica. Sono il minimo indispensabile in una piazza pubblica. Se vengono installate con un anno e mezzo di ritardo, c’è poco da celebrare e molto su cui riflettere.

L’impressione è che, pur di alimentare la macchina della propaganda, ogni occasione diventi buona per organizzare una passerella istituzionale. Domani, di questo passo, si potrà convocare la stampa per inaugurare un cestino portarifiuti, benedire un’aiuola o celebrare la sostituzione di una lampadina.

Foggia merita ben altro. Merita un’Amministrazione che lavori in silenzio e lasci parlare i risultati, non una regia permanente di eventi, cerimonie e autocelebrazioni. Quando la propaganda diventa più importante del buon governo, significa che si è perso il contatto con la realtà e con le vere esigenze dei cittadini”.

Lo dice il Prof. Nunzio Angiola, Consigliere comunale di Foggia, Segretario provinciale del movimento Cambia.