Due ore di musica, racconti ed emozioni hanno illuminato l’Anfiteatro Romano di Lucera, dove Biagio Antonacci ha inaugurato la sua serie di concerti-evento in una delle location più suggestive dell’estate italiana.

Dopo il doppio sold out registrato a Tindari, il cantautore è arrivato in Capitanata, nella terra legata alle sue origini familiari, e ha regalato al pubblico una serata all’insegna della musica d’autore e della semplicità.

Lo scenario dell’antico anfiteatro lucerino è diventato parte integrante dello spettacolo: le luci soffuse e le centinaia di candele hanno accompagnato l’ingresso dell’artista sul palco, creando un’atmosfera sospesa tra storia e poesia.

Antonacci ha scelto di affidarsi all’essenziale, senza grandi effetti scenici, puntando su una band di alto livello, arrangiamenti curati, momenti unplugged e l’intensità della sua voce accompagnata da pianoforte e chitarra.

La scaletta ha attraversato oltre trent’anni di carriera, proponendo alcuni dei brani più amati dal pubblico italiano. Da “Buongiorno bell’anima” a “Quanto tempo e ancora”, passando per “Vivimi”, “Convivendo”, “Tra te e il mare”, “Iris”, “Sognami” e “Se io, se lei”, ogni canzone è diventata un momento di condivisione collettiva, con migliaia di spettatori a cantare insieme all’artista.

Durante la serata non è mancato anche un omaggio a Gino Paoli, accolto dal pubblico con un lungo applauso in segno di riconoscimento verso uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana.

Tra i momenti più intensi dello spettacolo c’è stata l’esecuzione di “Coccinella”, proposta nella versione più intima con il solo accompagnamento del pianoforte. Nel silenzio dell’anfiteatro, un fan ha interrotto il momento urlando in falsetto “Pagherei!”, anticipando un verso del brano.

L’episodio ha strappato una risata allo stesso Antonacci, che ha reagito con spontaneità coinvolgendo tutta la platea. Un piccolo fuori programma diventato uno dei momenti più autentici della serata, capace di rafforzare il rapporto diretto tra il cantante e il suo pubblico.

Il legame con la Puglia è stato evidente anche nel calore degli spettatori, che hanno accompagnato ogni brano con entusiasmo. Al termine del concerto, Antonacci ha ricevuto numerosi gesti di affetto, tra cui il dono di un libro da parte del piccolo Stefano e di un girasole da parte di una fan.

La serata di Lucera è andata oltre il semplice concerto, trasformandosi in un incontro tra musica e memoria, tra la storia millenaria dell’Anfiteatro Romano e le emozioni delle canzoni di Antonacci.

Un debutto speciale per il cantautore, che ha saputo valorizzare un luogo simbolo della cultura pugliese lasciando spazio alla forza della musica, della voce e del rapporto con il pubblico.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.