FOGGIA – Il Comune di Foggia fa il punto sullo stato di salute economico-finanziario delle società partecipate. La Giunta comunale ha infatti preso formalmente atto dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2025 delle aziende controllate o partecipate dall’ente, confermando un quadro nel complesso positivo, caratterizzato da utili per tre società su quattro e da una sola perdita, quella registrata da Amgas, già assorbita con risorse proprie e quindi senza alcuna ricaduta sul bilancio comunale.

La deliberazione rappresenta un passaggio previsto nell’ambito dell’attività di controllo analogo esercitata dal Comune sulle proprie società in house e partecipate. Attraverso questo provvedimento l’amministrazione verifica i risultati economici raggiunti, monitora gli equilibri patrimoniali e finanziari delle aziende e acquisisce gli elementi necessari per la predisposizione del bilancio consolidato dell’ente relativo all’esercizio 2025.

Attualmente Palazzo di Città detiene il controllo totale di Ataf Spa, società che gestisce il trasporto pubblico locale, di Amgas Spa, concessionaria della distribuzione del gas naturale, e di Am Service Srl, che svolge attività di supporto informatico, archivistico e servizi tecnici per conto dell’amministrazione. A queste si aggiunge la partecipazione del 21,87% in Amiu Puglia Spa, società affidataria del servizio di igiene urbana. Rimane inoltre nel perimetro delle partecipazioni anche Amica Spa in liquidazione, ormai sottoposta a procedura fallimentare dal 2012 e quindi priva del bilancio relativo al 2025.

L’analisi dei conti evidenzia come il risultato migliore sia stato ottenuto da Amiu Puglia, che ha chiuso l’esercizio con un utile pari a 2 milioni 525 mila 599 euro, confermando una situazione economica particolarmente solida. Positivo anche il bilancio di Ataf Spa, che registra un utile di 121.916 euro, mentre Am Service conclude l’anno con un risultato positivo, seppur contenuto, pari a 6.499 euro.

L’unica nota negativa riguarda Amgas Spa, che presenta una perdita di esercizio di 185.608 euro. Si tratta tuttavia di un dato che, sottolinea il provvedimento approvato dalla Giunta, non comporta conseguenze finanziarie per il Comune. La perdita, infatti, è stata integralmente coperta utilizzando gli utili accumulati negli anni precedenti e presenti nel patrimonio netto della società, pari a oltre 1,9 milioni di euro. In questo modo viene evitata l’applicazione dell’articolo 21 del Testo unico sulle società partecipate, che impone agli enti locali di accantonare in bilancio risorse proporzionali alle perdite non ripianate delle proprie partecipate.

Proprio questo rappresenta uno degli aspetti più significativi della delibera. Se Amgas non avesse avuto sufficienti riserve patrimoniali per compensare il risultato negativo, il Comune avrebbe dovuto iscrivere nel proprio bilancio un fondo vincolato destinato a coprire la quota di perdita. L’utilizzo delle riserve della società ha invece evitato qualsiasi impatto diretto sui conti di Palazzo di Città, consentendo all’amministrazione di non effettuare ulteriori accantonamenti.

La Giunta ha inoltre preso atto che Amica Spa, storica società comunale dei rifiuti, non ha predisposto alcun bilancio d’esercizio per il 2025, essendo ancora interessata dalla procedura fallimentare aperta nel gennaio del 2012. La società continua tuttavia a rientrare formalmente tra le partecipazioni comunali secondo gli indirizzi forniti dal Ministero dell’Economia in materia di ricognizione delle partecipazioni pubbliche.

Con l’approvazione del provvedimento vengono acquisiti anche gli schemi riclassificati di stato patrimoniale e conto economico delle singole società, che costituiranno la base tecnica per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Foggia relativo all’esercizio 2025. Sarà infatti il Servizio Finanziario dell’ente a procedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa contabile.