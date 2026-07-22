FOGGIA – Con l’ondata di caldo che sta interessando il territorio, il Comune di Foggia corre ai ripari per tutelare gli animali d’affezione. La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di divieti e prescrizioni finalizzati a proteggere cani e gatti dagli effetti delle alte temperature.

Il provvedimento, in vigore dal 22 luglio al 15 settembre, richiama quanto previsto dalla Legge regionale della Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.

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Nel dettaglio, sarà vietato lasciare cani e gatti su balconi, terrazzi, cortili, giardini, aree recintate o altri spazi esterni direttamente esposti al sole e privi di adeguate zone d’ombra nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 18, quella considerata più critica per le elevate temperature.

Durante queste ore gli animali dovranno essere custoditi in ambienti freschi e ben ventilati, preferibilmente all’interno delle abitazioni o in strutture in grado di garantire condizioni compatibili con il loro benessere. L’ordinanza impone inoltre che sia sempre disponibile acqua fresca e potabile, da sostituire con regolarità, e che vengano assicurate un’alimentazione adeguata e corrette condizioni igieniche.

Per gli animali che rimangono all’esterno negli orari consentiti, i proprietari dovranno predisporre ripari idonei, come cucce o tettoie, capaci di proteggerli dal sole e dagli agenti atmosferici e di garantire una sufficiente ventilazione.

Tra le disposizioni figura anche il divieto di lasciare gli animali all’interno di veicoli in sosta, anche solo per pochi minuti, quando le condizioni climatiche possono rappresentare un pericolo per la loro salute.

La violazione delle prescrizioni potrà comportare sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla legge, anche conseguenze di natura penale. L’obiettivo dell’ordinanza è prevenire situazioni di sofferenza e ridurre i rischi per gli animali durante il periodo estivo, caratterizzato da temperature particolarmente elevate.