Edizione n° 6135

BALLON D'ESSAI

NOTORIETA' TALENTO // La (stupida) fabbrica della notorietà: così i social hanno cambiato il concetto di talento
22 Luglio 2026 - ore  11:12

CALEMBOUR

TRIBUNALE GARGANO  // Tribunale del Gargano, quando la politica arriva sempre dopo
22 Luglio 2026 - ore  11:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Caldo record a Foggia, ordinanza della sindaca: vietato lasciare gli animali al sole, previste sanzioni

FOGGIA ORDINANZA Caldo record a Foggia, ordinanza della sindaca: vietato lasciare gli animali al sole, previste sanzioni

Il provvedimento, in vigore dal 22 luglio al 15 settembre, richiama quanto previsto dalla Legge regionale della Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020

Salento, gatti torturati e impiccati: a processo un pensionato

archivio, non riferito al testo - Fonte: quotidianodipuglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Con l’ondata di caldo che sta interessando il territorio, il Comune di Foggia corre ai ripari per tutelare gli animali d’affezione. La sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di divieti e prescrizioni finalizzati a proteggere cani e gatti dagli effetti delle alte temperature.

Il provvedimento, in vigore dal 22 luglio al 15 settembre, richiama quanto previsto dalla Legge regionale della Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.

albopretorio_000091932_001_or__13262

Nel dettaglio, sarà vietato lasciare cani e gatti su balconi, terrazzi, cortili, giardini, aree recintate o altri spazi esterni direttamente esposti al sole e privi di adeguate zone d’ombra nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 18, quella considerata più critica per le elevate temperature.

Durante queste ore gli animali dovranno essere custoditi in ambienti freschi e ben ventilati, preferibilmente all’interno delle abitazioni o in strutture in grado di garantire condizioni compatibili con il loro benessere. L’ordinanza impone inoltre che sia sempre disponibile acqua fresca e potabile, da sostituire con regolarità, e che vengano assicurate un’alimentazione adeguata e corrette condizioni igieniche.

Per gli animali che rimangono all’esterno negli orari consentiti, i proprietari dovranno predisporre ripari idonei, come cucce o tettoie, capaci di proteggerli dal sole e dagli agenti atmosferici e di garantire una sufficiente ventilazione.

Tra le disposizioni figura anche il divieto di lasciare gli animali all’interno di veicoli in sosta, anche solo per pochi minuti, quando le condizioni climatiche possono rappresentare un pericolo per la loro salute.

La violazione delle prescrizioni potrà comportare sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla legge, anche conseguenze di natura penale. L’obiettivo dell’ordinanza è prevenire situazioni di sofferenza e ridurre i rischi per gli animali durante il periodo estivo, caratterizzato da temperature particolarmente elevate.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO