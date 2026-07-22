Parte il conto alla rovescia per la prima semifinale del CantaGargano Festival 2026, il concorso musicale itinerante che punta a valorizzare i giovani artisti e a promuovere il territorio del Gargano attraverso la musica.

Con il motto “Stiamo cercando la stella garganica”, la manifestazione farà tappa a Ischitella venerdì 31 luglio, quando Piazza De Vera D’Aragona, a partire dalle ore 21, ospiterà il primo appuntamento decisivo del festival.

La competizione prevede una gara tra solisti suddivisi per categorie, con i migliori interpreti che, dopo il giudizio della giuria di qualità, conquisteranno l’accesso diretto alla finalissima del 12 settembre, in programma nello scenario del Porto Turistico di Rodi Garganico.

Per il vincitore assoluto è previsto un importante premio destinato a favorire il percorso artistico, con la produzione e l’incisione del proprio singolo musicale.

A presentare la serata saranno Luigi Grippa e Marisol Cipriani, mentre lo spettacolo sarà impreziosito dalle esibizioni del Corpo di Ballo Dancestudioproject e dal DJ Set Spazio Deejay.

A valutare le performance dei concorrenti sarà una giuria composta da professionisti del settore musicale e della comunicazione, formata da:

Mauro Malaguti, speaker radiofonico;

Giovanni Battista Iacovone, maestro musicale;

Pierfrancesco Di Stolfo, dj e produttore;

Leonardo Di Monte, cantautore;

Michele Montanaro, musicista;

Norma Vallese, musicista;

Valeria Di Sciglio, assessore.

Dopo la tappa inaugurale di Ischitella, il festival proseguirà il 30 agosto con la seconda semifinale a Peschici, prima dell’atto conclusivo previsto il 12 settembre a Rodi Garganico.

La prima edizione del CantaGargano Festival si propone così di diventare un punto di riferimento per la musica emergente, offrendo ai giovani artisti un’occasione di visibilità e contribuendo, al tempo stesso, alla promozione del territorio garganico.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.