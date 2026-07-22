CUS Foggia riparte con ambizioni da vertice «Vogliamo tornare a lottare per il campionato»

FOGGIA – La nuova stagione è già iniziata, anche se il pallone tornerà a rotolare soltanto tra qualche settimana. In casa CUS Foggia si lavora da tempo per arrivare preparati al prossimo campionato di Serie C1, con un obiettivo dichiarato: migliorare quanto fatto nell’ultima stagione e tornare a essere protagonisti nella corsa alle posizioni di vertice.

La preparazione ufficiale prenderà il via il prossimo 24 agosto, ma la società universitaria ha già messo in moto la macchina organizzativa. Staff tecnico, preparatori atletici e dirigenti hanno definito un programma di lavoro che accompagnerà i giocatori nelle settimane precedenti al raduno, così da presentarsi al primo allenamento in condizioni fisiche già ottimali.

Un mese di lavoro prima del raduno

L’attenzione è rivolta soprattutto alla preparazione atletica.

Lo staff tecnico, guidato da Matteo Tosques, ha predisposto insieme agli allenatori un protocollo di lavoro della durata di quattro settimane che ciascun giocatore dovrà seguire autonomamente prima dell’inizio della preparazione.

L’obiettivo è duplice: consentire alla squadra di iniziare immediatamente il lavoro tattico e tecnico senza dover dedicare troppo tempo al recupero della condizione fisica e, allo stesso tempo, ridurre il rischio di infortuni che spesso caratterizzano le prime settimane della stagione.

Un approccio sempre più diffuso anche nelle categorie dilettantistiche, dove la cura della preparazione atletica rappresenta ormai un elemento determinante per affrontare campionati lunghi e particolarmente equilibrati.

Coccia: «Dobbiamo tornare ai livelli delle migliori stagioni»

Le ambizioni del CUS Foggia emergono chiaramente dalle parole dell’allenatore Natale Coccia.

Il tecnico guarda con convinzione al passato recente, indicando come punto di riferimento la stagione del ritorno in Serie C1, quando la formazione foggiana chiuse il campionato al secondo posto sfiorando sia la promozione sia la conquista della Coppa Puglia.

Un percorso che oggi rappresenta il modello da seguire.

Secondo Coccia, ogni stagione deve rappresentare un passo in avanti rispetto alla precedente. Per riuscirci serviranno continuità, crescita tecnica e la capacità di competere con avversari che, anno dopo anno, stanno investendo sempre di più per alzare il livello del campionato.

Il tecnico sottolinea come la Serie C1 pugliese abbia ormai raggiunto uno standard qualitativo molto vicino a quello della Serie B, rendendo ogni partita estremamente impegnativa.

Le aspettative sono condivise anche dal direttore sportivo Carmelo Mendola, che descrive un torneo destinato a essere ancora più competitivo rispetto agli anni precedenti. Secondo il dirigente, diverse società si sono rafforzate in maniera significativa. Tra le principali candidate alle posizioni di vertice vengono indicate realtà consolidate come Molfetta e CUS Bari, alle quali si aggiunge il Ceglie, reduce dalla promozione dalla Serie C2 e già protagonista di un importante lavoro sul mercato. Per questo motivo il CUS Foggia punta prima di tutto a confermarsi nel gruppo delle squadre più competitive del campionato, senza nascondere l’ambizione di inserirsi nella lotta per il primo posto.

La società, oltre a confermare gran parte dell’organico della passata stagione, ha scelto di intervenire anche sul mercato internazionale, assicurandosi un nuovo giocatore proveniente dalla Spagna che dovrebbe aumentare qualità ed esperienza del roster a disposizione dello staff tecnico.

Una delle caratteristiche della nuova stagione sarà la continuità. Il CUS Foggia ha infatti deciso di mantenere gran parte dell’ossatura della squadra che ha affrontato l’ultimo campionato, evitando rivoluzioni e puntando sulla crescita del gruppo già esistente. Una scelta che testimonia la fiducia della società nel lavoro svolto negli ultimi anni e nella possibilità di migliorare attraverso una programmazione tecnica di lungo periodo piuttosto che con cambiamenti radicali.

L’inserimento di pochi elementi mirati dovrebbe consentire di mantenere gli equilibri costruiti nella scorsa stagione, aggiungendo al tempo stesso nuove soluzioni tattiche.

A sintetizzare le ambizioni del club è il vice allenatore Mario Del Grosso, che individua nella crescita costante il principio guida del nuovo anno sportivo. Il traguardo, sottolinea, è quello di fare meglio rispetto allo scorso campionato, confermando il percorso di sviluppo intrapreso dalla società universitaria. Con l’avvio della preparazione ormai alle porte e un programma di lavoro già definito nei dettagli, il CUS Foggia si prepara così a una stagione che si annuncia tra le più equilibrate degli ultimi anni, con la consapevolezza che soltanto continuità, organizzazione e qualità potranno consentire di competere fino alla fine per le posizioni più prestigiose della classifica.