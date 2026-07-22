De Cristofaro suda a Corleto Perticara. Il pilota di Manfredonia chiude terzo di classe in Basilicata

Modena, 22 Luglio 2026 – È stato un fine settimana a dir poco torrido, con temperature africane che hanno messo a dura prova piloti e mezzi allo Slalom Città di Corleto Perticara. Il quarto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Slalom, corso in Basilicata nella giornata di Domenica, ha visto Michele De Cristofaro sudare le proverbiali sette camicie.

Il pilota della Peugeot 205 Rallye, curata da Mauriello Motorsport, archiviava la manche di ricognizione in seconda posizione di classe, anche sesto nella generale di gruppo, ripetendosi nel corso della prima manche di gara, rinnovando la sua piazza d’onore in S4.

Nella seconda tornata il caldo diventava asfissiante ed il pilota di Manfredonia, portacolori di Motor Valley Racing Division, decideva di non partire per preservare il proprio mezzo.

“Durante la prima manche la vettura mi aveva segnalato problemi di temperatura acqua” – racconta De Cristofaro – “quindi ho deciso di non partire per la seconda, temendo il peggio.”

Stringendo i denti e coccolando la sua francesina il sipontino affrontava il terzo ed ultimo passaggio, presentandosi alla bandiera a scacchi con il terzo tempo di S4 ed il settimo di SS, lo stesso risultato che chiudeva il bilancio finale della trasferta tricolore nel sud Italia.

“La temperatura acqua continuava ad alzarsi” – aggiunge De Cristofaro – “ma ho cercato di arrivare fino in fondo, puntando a quel piccolo risultato che ci permettesse di fare qualcosa di buono per il campionato. Eravamo ad oltre sessanta gradi sull’asfalto, quasi da collasso. Il percorso mi è piaciuto tanto, fondo nuovo e postazioni in traiettoria. Sono parzialmente soddisfatto, fosse stato meno caldo avrei potuto spingere di più. Grazie alla scuderia, ad EL.ME.MO. Power ed alla Mastro Service per l’assistenza. Grazie anche a tutti i miei tifosi.”

Con questo piazzamento, quando al termine della stagione mancano solamente tre round, De Cristofaro firma la seconda posizione nel gruppo SS, a sole tre lunghezze di ritardo dal primo.

“La partita per il titolo tricolore è del tutto aperta” – conclude De Cristofaro – “e ci aspetta un mese di Agosto davvero molto caldo, sperando sia un po’ più mite sul fronte delle temperature per poter rendere al meglio con la nostra 205. Vogliamo giocarci tutte le carte per vincere.”