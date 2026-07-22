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GARGANO FALLUCCHI Emergenza sanitaria sul Gargano, Fallucchi: “I sindaci sono stati lasciati soli”

La senatrice sollecita la Regione Puglia affinché approvi senza ulteriori rinvii il Piano Straordinario Emergenza-Urgenza predisposto dall'ASL Foggia

Anna Maria Fallucchi

Anna Maria Fallucchi - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

La senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi torna a sollecitare la Regione Puglia affinché approvi senza ulteriori rinvii il Piano Straordinario Emergenza-Urgenza predisposto dall’ASL Foggia, denunciando le difficoltà che i sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 53 stanno affrontando nella gestione dell’assistenza sanitaria sul Gargano.

«I sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 53 sono ancora una volta costretti a farsi carico di un’emergenza sanitaria che non rientra nelle loro competenze, ma che ricade inevitabilmente sulle comunità che amministrano. È inaccettabile che, di fronte a criticità così evidenti, la Regione continui a non dare risposte concrete», afferma la parlamentare.

Secondo Fallucchi, il Piano Straordinario Emergenza-Urgenza elaborato dall’ASL Foggia è già stato condiviso e approvato dai sindaci durante la Conferenza dello scorso 4 giugno, ma manca ancora il via libera definitivo della Regione Puglia.

«Il Piano Straordinario Emergenza-Urgenza predisposto dall’ASL Foggia è stato già condiviso e approvato dai sindaci nella Conferenza del 4 giugno scorso. Nonostante ciò, a distanza di settimane, manca ancora il via libera definitivo della Regione Puglia, che continua a rinviare decisioni fondamentali mentre il Gargano affronta il periodo di massima pressione turistica», sottolinea.

La senatrice evidenzia come gli amministratori locali siano costretti quotidianamente a confrontarsi con le richieste dei cittadini, affrontando le criticità di un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica e da un notevole incremento della popolazione durante la stagione estiva.

«Sono i sindaci a dover rispondere ogni giorno ai cittadini, a gestire le difficoltà di un territorio complesso ed a fronteggiare le carenze di un sistema sanitario che mostra tutti i suoi limiti. Non è accettabile che vengano lasciati soli mentre la Regione resta immobile», ribadisce.

Per Fallucchi, le distanze dai principali ospedali, le caratteristiche del territorio garganico e il forte afflusso turistico rendono indispensabile il rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza.

«La conformazione geografica del Gargano, le distanze dai principali presìdi ospedalieri e l’enorme afflusso turistico rendono il potenziamento della rete dell’emergenza una priorità assoluta. Qui non si tratta di polemica politica, ma di garantire il diritto alla salute e la sicurezza di residenti e visitatori», evidenzia.

In conclusione, la senatrice di Fratelli d’Italia rivolge un appello alla Regione Puglia e all’assessore Donato Pentassuglia, chiedendo un’immediata approvazione del piano.

«La Regione e l’assessore Pentassuglia si assumano finalmente le proprie responsabilità e approvino senza ulteriori ritardi il Piano Straordinario Emergenza-Urgenza. I sindaci hanno già fatto la loro parte; ora è il momento che la politica regionale smetta di rinviare e dia risposte concrete», conclude Fallucchi.

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