Fabrizio Romano: "La FIGC aspetta Guardiola, Pirlo e Mancini restano sullo sfondo"



Bisogna ripartire proprio da una leggenda di livello mondiale: Luka Modrić ha dato il suo ok definitivo, rinnoverà col Milan per un altro anno, firme in dirittura d’arrivo e via libera dopo un lungo corteggiamento anche targato Ruben Amorim.

Il portoghese ha chiamato Luka, lo ha voluto con sé; il cuore rossonero di Modrić ha fatto il resto, perché anche senza Champions rinnoverà alle stesse condizioni di un anno fa e firmerà fino al 2027.Intesa totale, mentre i rossoneri lavorano ancora su due binari in attacco: l’addio di Rafa Leão (si cerca la miglior soluzione) e un jolly offensivo col nome di Karetsas del Genk in alto nelle preferenze rossonere… ma occhio alla concorrenza agguerrita del Borussia Dortmund.

Pep in panchina per l’Italia: un sogno che è bello sognare



Il sogno internazionale per l’Italia però porta alla panchina della Nazionale: Paolo Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola, un sogno difficilissimo ma su cui la dirigenza azzurra vuole davvero provarci fino in fondo.

Andrea Pirlo e Roberto Mancini resistono in corsa, ma la Federazione aspetta Pep. Una scelta precisa: si è deciso di corteggiare e aspettare questo sogno, sperando diventi realtà. Palla a Guardiola, che dà priorità alla famiglia ma valuta come e se procedere.

Un mercato sull’asse Italia-Inghilterra

L’asse Italia-Inghilterra sul mercato si intreccia spesso e volentieri: Antonio Silva non andrà al Milan, non è mai stato neanche vicino, il Bournemouth lo ha prenotato e chiuderà nei prossimi giorni col Benfica.

Cristian “Cuti” Romero è destinato a lasciare il Tottenham, storia finita al 100%: l’Inter non ha smesso di sperare nel Cuti, i contatti continuano, è un pallino per la difesa su cui le trattative non sono finite. C’è anche il Barcellona, ma il suo arrivo ora dipende da almeno un’uscita in difesa: ecco perché è un domino per i blaugrana, mentre l’Inter proverà ad andare all in.

A proposito di difensori e di mercato sull’asse Serie A-Premier League, attenzione a John Stones: proposto a più riprese all’Inter e anche alla Juventus di recente, è un’idea per il Chelsea che ci pensa per inserire esperienza dopo un Mondiale eccellente da parte dell’ex Man City ormai libero a zero.

Il Dibu alla Juve e Bastoni corteggiato in Arabia

Non ci sono ancora gli accordi necessari per il Dibu Martinez alla Juventus, l’Aston Villa non accetterà 6/7 milioni di euro.

Servirà un rilancio sostanzioso oppure la Juventus dovrà cambiare obiettivo in porta, mentre l’Al-Hilal non è attivo sull’operazione Alessandro Bastoni, almeno finora, nonostante le voci dall’Italia.

E Alejandro Garnacho? Ha aspettato la Roma, ma l’Aston Villa ha fatto sul serio: prestito con obbligo di riscatto e un blitz che ha cambiato ogni scenario per l’ala argentina.

Una delle tante storie di attese, sorpassi e controsorpassi, scelte e sogni. Occhio alle prossime settimane, dopo la fine del Mondiale il calciomercato è entrato davvero nel vivo.