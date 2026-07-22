Foggia, deroga al rumore per il Luna Park di Sant'Anna: musica fino all'una di notte dal 23 al 26 luglio

Per quattro serate consecutive il Luna Park della Festa di Sant’Anna potrà prolungare musica e attività fino all’una di notte. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dalla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, che autorizza una deroga temporanea ai limiti delle emissioni sonore per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in programma dal 23 al 26 luglio in viale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Il provvedimento rappresenta un passaggio ormai consueto nell’organizzazione dei principali eventi cittadini. La normativa regionale, infatti, consente ai Comuni di autorizzare deroghe ai limiti acustici per iniziative temporanee di particolare interesse pubblico, purché vengano adottate tutte le misure necessarie per limitare il disagio ai residenti e garantire il rispetto della quiete pubblica per quanto possibile. È proprio su questo equilibrio tra diritto al riposo e promozione degli eventi che si fonda l’ordinanza emanata dall’amministrazione comunale.

La decisione arriva al termine dell’istruttoria condotta dal Servizio Ambiente del Comune, che ha preso in esame lo studio di impatto acustico previsionale predisposto da tecnici competenti e acquisito agli atti nei giorni scorsi. La documentazione ha consentito di valutare gli effetti della manifestazione e di definire le condizioni per autorizzare l’innalzamento temporaneo dei livelli sonori previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Nel dettaglio, la deroga riguarda tutte le serate della manifestazione, dal 23 al 26 luglio. Ogni giorno le attrazioni potranno diffondere musica e altri rumori collegati alle attività del Luna Park dalle ore 19 fino all’una del mattino successivo. Si tratta della fascia oraria considerata necessaria per consentire il pieno svolgimento dell’iniziativa, tradizionalmente legata ai festeggiamenti dedicati a Sant’Anna e capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori provenienti non solo da Foggia ma anche dai comuni limitrofi.

L’ordinanza richiama però anche precisi obblighi per gli organizzatori. Pur autorizzando il superamento dei limiti ordinari fissati dalla normativa sull’inquinamento acustico, il Comune impone che le emissioni sonore siano comunque contenute “nel limite del possibile”, adottando tutti gli accorgimenti utili a ridurre il disturbo per le abitazioni e le attività presenti nella zona interessata dall’evento. Un principio che punta a conciliare le esigenze dell’intrattenimento con quelle dei residenti.

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni sarà affidato alla Polizia Locale, incaricata di vigilare sull’osservanza dell’ordinanza durante l’intero periodo della manifestazione. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri, all’ASL di Foggia e allo Sportello unico per le attività produttive, così da garantire il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nella gestione dell’evento.

L’amministrazione comunale motiva la scelta ricordando che tra le finalità istituzionali dell’ente rientrano la valorizzazione del territorio e il sostegno a manifestazioni culturali, ricreative e popolari capaci di animare la città e favorire la partecipazione della comunità. In quest’ottica il Luna Park della Festa di Sant’Anna rappresenta uno degli appuntamenti più radicati dell’estate foggiana, capace di coniugare tradizione, intrattenimento e richiamo turistico.

A cura di Michele Solatia.