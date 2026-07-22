FOGGIA – Sarà Raf, uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana, il protagonista della serata di Ferragosto 2026 a Foggia. La Giunta comunale ha approvato la proposta artistica che porterà il cantante ad esibirsi il prossimo 15 agosto in piazza Cavour, nell’ambito del cartellone “Foggia Estate 2026”. Il concerto sarà a ingresso libero e, come da tradizione, sarà seguito dallo spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune.

L’amministrazione ha ufficializzato la scelta attraverso una delibera approvata il 22 luglio, dando seguito all’indirizzo politico già espresso nei mesi scorsi con il programma delle manifestazioni estive. L’obiettivo è confermare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foggiana, offrendo ai cittadini e ai tanti visitatori un evento musicale di richiamo nazionale in occasione della festa patronale del 15 agosto.

La decisione arriva dopo una fase di valutazione delle proposte ricevute per l’organizzazione dello spettacolo. Il Comune aveva richiesto preventivi e documentazione a diversi operatori del settore per verificare la disponibilità dell’artista e l’eventuale esclusiva territoriale. A risultare prescelta è stata la proposta presentata dalla GR Show Srl, società con sede a San Ferdinando di Puglia, che ha comunicato la disponibilità di Raf per la data del Ferragosto, dichiarando di detenere il mandato in esclusiva per la rappresentanza dell’artista nella provincia di Foggia in partnership con il promoter.

Con il provvedimento la Giunta individua quindi ufficialmente Raf quale artista principale dell’edizione 2026 del Ferragosto foggiano. Il cantante salirà sul palco allestito in piazza Cavour, luogo ormai tradizionalmente destinato ai grandi eventi cittadini, dove il concerto sarà aperto gratuitamente al pubblico fino alla capienza consentita dal piano di sicurezza predisposto per la manifestazione.

La delibera chiarisce però che alcuni aspetti economici restano ancora da definire. Sono infatti in corso le trattative per stabilire il cachet dell’artista, motivo per cui la quantificazione della spesa sarà contenuta nel successivo provvedimento dirigenziale. Sarà proprio il dirigente del Servizio Cultura ad assumere l’impegno di spesa e a predisporre tutti gli affidamenti necessari per la realizzazione dell’evento.

Oltre al compenso dell’artista, il Comune dovrà sostenere tutte le spese organizzative collegate al concerto. La delibera precisa infatti che resteranno a carico dell’ente i costi relativi alla scheda tecnica dello spettacolo, alla produzione esecutiva, ai diritti SIAE, al piano di safety e security richiesto dalla normativa sui pubblici spettacoli e all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie. A queste si aggiungeranno anche le spese per il tradizionale spettacolo pirotecnico che concluderà la serata del 15 agosto.

Il concerto di Raf rappresenta uno degli appuntamenti centrali del programma “Foggia Estate 2026”, già delineato dall’amministrazione comunale con il provvedimento approvato nello scorso mese di maggio. L’intenzione è quella di mantenere viva una tradizione consolidata che, ogni anno, richiama in città migliaia di persone tra residenti, emigrati rientrati per le vacanze e visitatori provenienti dall’intera provincia.

L’amministrazione sottolinea come l’organizzazione delle attività culturali rientri tra le funzioni istituzionali del Comune e rappresenti uno strumento per valorizzare il territorio e offrire occasioni di aggregazione durante il periodo estivo. In particolare, il Ferragosto costituisce uno degli eventi simbolo del calendario cittadino, capace di coniugare spettacolo, partecipazione popolare e promozione dell’immagine della città.

Con la delibera appena approvata prende quindi forma il programma della serata del 15 agosto 2026, che vedrà Raf protagonista sul palco di piazza Cavour davanti a migliaia di spettatori.