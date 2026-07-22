La cultura entra nel cuore del cartellone di Foggia Estate 2026 con uno degli appuntamenti più consolidati del panorama cittadino. Il Comune ha approvato l’affidamento del progetto “Questioni Meridionali – Dialoghi”, riconoscendo una compartecipazione economica di 12 mila euro all’associazione SpazioBaol, organizzatrice della manifestazione giunta all’undicesima edizione. La rassegna, inserita nel programma delle iniziative estive dell’amministrazione comunale, porterà in città scrittori, intellettuali e protagonisti del dibattito pubblico nazionale.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano di eventi promosso dal Comune per animare l’estate foggiana attraverso spettacoli, incontri culturali, mostre e manifestazioni diffuse nei principali spazi cittadini. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è valorizzare il patrimonio culturale urbano, coinvolgendo non soltanto il centro storico ma anche quartieri periferici e borgate, con un’offerta capace di intercettare pubblici differenti.

Tra le proposte selezionate figura proprio quella presentata da SpazioBaol, realtà da anni impegnata nella promozione culturale in Capitanata. Il festival “Questioni Meridionali” si conferma uno dei momenti di maggiore richiamo dell’estate, proponendo incontri dedicati ai grandi temi dell’attualità, del Mezzogiorno, della società e del Mediterraneo attraverso il confronto con autori, giornalisti e studiosi di rilievo nazionale.

L’edizione 2026 prevede due appuntamenti di particolare prestigio. Il primo si è svolto il 16 luglio in piazza Purgatorio con la partecipazione dello scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo e del comico e autore Adelmo Monachese, protagonisti di un confronto dedicato ai linguaggi contemporanei e al racconto del Sud. Il secondo evento, in programma il 23 luglio nella Villa Comunale, vedrà invece protagonista Massimo Recalcati, tra gli psicoanalisti e saggisti italiani più noti, autore di numerosi bestseller e presenza costante nel dibattito culturale nazionale.

Il progetto ha un costo complessivo di 20 mila euro, mentre il Comune contribuirà con una compartecipazione massima di 12 mila euro, somma che sarà liquidata soltanto dopo la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione contabile prevista dalla normativa. L’affidamento è stato disposto attraverso la procedura di affidamento diretto prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici per importi inferiori alle soglie comunitarie.

Nella determinazione dirigenziale viene sottolineato come la manifestazione rappresenti una delle iniziative culturali di maggiore continuità nel panorama cittadino. L’amministrazione evidenzia infatti il valore della rassegna quale occasione di approfondimento sui temi sociali, civili e culturali che attraversano il Mezzogiorno, offrendo alla città un luogo stabile di confronto con personalità di primo piano del mondo della cultura italiana.

Prima del via libera definitivo sono stati acquisiti il Codice identificativo di gara e avviate le verifiche previste dalla normativa, compresa la richiesta di informazione antimafia, mentre per l’associazione organizzatrice non è risultata necessaria la verifica della regolarità contributiva in assenza di personale dipendente. Tutti gli adempimenti amministrativi saranno completati prima della liquidazione delle somme spettanti.

A cura di Giovanna Tambo.