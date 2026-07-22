Foggia, via libera al progetto da 773 mila euro per la nuova Piazza San Francesco: più verde, illuminazione e memoria dei tratturi

FOGGIA – Un investimento da oltre 773 mila euro per trasformare Piazza San Francesco in uno dei punti simbolo della rigenerazione urbana cittadina, valorizzandone al tempo stesso il legame con la storia dei tratturi. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, passaggio indispensabile per accedere ai finanziamenti previsti dal Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell’ambito delle Strategie Urbane Territoriali.

L’intervento rientra nella Strategia urbana condivisa dal Comune di Foggia con i Comuni di San Severo e Ordona, aggregati al Polo OCSE foggiano nell’ambito della procedura regionale avviata per finanziare interventi di rigenerazione urbana destinati a migliorare qualità degli spazi pubblici, attrattività dei centri urbani e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Il progetto relativo a Piazza San Francesco rappresenta uno dei quattro interventi individuati come prioritari dall’amministrazione comunale, insieme alla riqualificazione di Piazza Maria Grazia Barone, Piazza Carlo Villani e Piazza Giuseppe Pavoncelli.

Il percorso amministrativo è iniziato nel 2025 con la candidatura della strategia urbana alla Regione Puglia. Dopo l’approvazione della proposta da parte della Regione e la successiva individuazione degli interventi prioritari, il Comune ha affidato la progettazione all’architetto Massimo Giuseppe Nenna, incaricato di redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nei mesi successivi il progetto è stato sottoposto ai tavoli negoziali con la Regione, integrato secondo le richieste formulate durante il confronto tecnico e corredato dei pareri necessari.

Determinante, in questo iter, è stato il confronto con la Regione Puglia, che ha portato all’ammissione dell’intervento tra quelli finanziabili. Il secondo tavolo negoziale ha infatti stabilito il finanziamento dell’opera per un importo complessivo di 773.096,95 euro, demandando poi alla Sezione Urbanistica regionale la successiva gestione amministrativa dell’intervento e la sottoscrizione del disciplinare con il Comune di Foggia.

Prima dell’approvazione definitiva sono arrivati anche i pareri favorevoli degli enti competenti. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia aveva già espresso un primo assenso con prescrizioni, considerato il valore storico dell’area. Successivamente è arrivato anche il via libera della Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio – competente per il Demanio Armentizio, proprio in ragione del forte collegamento dell’intervento con la memoria storica della transumanza e dei tratturi. Anche la verifica tecnica finale del progetto si è conclusa con esito positivo, attestandone la conformità alla normativa vigente.

Il progetto punta a restituire nuova centralità a Piazza San Francesco attraverso un insieme di opere che interesseranno sia la riqualificazione degli spazi sia la valorizzazione culturale del luogo. Tra gli elaborati approvati figurano infatti il nuovo impianto di illuminazione, il sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, gli interventi architettonici di sistemazione della piazza, oltre a strumenti divulgativi digitali pensati per raccontare la storia del sistema tratturale e del patrimonio identitario legato alla transumanza.

Dal punto di vista economico, il quadro finanziario prevede oltre 437 mila euro destinati ai lavori soggetti a ribasso, circa 124 mila euro per la manodopera, poco più di 14 mila euro per gli oneri della sicurezza non ribassabili, 50 mila euro destinati alle forniture digitali a carattere divulgativo e quasi 272 mila euro riservati alle somme a disposizione della stazione appaltante, comprese spese tecniche, imprevisti e altri oneri previsti dalla normativa.

Con la delibera la Giunta ha inoltre nominato Responsabile unico del progetto la dirigente dell’Area Rigenerazione Urbana PNRR, architetto Alessia Cordisco, che seguirà le successive fasi dell’intervento fino alla realizzazione dell’opera. L’approvazione del progetto di fattibilità rappresenta infatti un passaggio fondamentale per consentire al Comune di accedere definitivamente alle risorse europee e procedere con la progettazione esecutiva e il successivo affidamento dei lavori.