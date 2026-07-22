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Home // Attualità // Gianluigi Donnarumma si sposa: il 24 luglio nozze a Locorotondo

DONNARUMMA LOCOROTONDO Gianluigi Donnarumma si sposa: il 24 luglio nozze a Locorotondo

La cerimonia religiosa si svolgerà a Locorotondo, nel cuore della Valle d'Itria, mentre il ricevimento è in programma in una masseria del territorio di Fasano

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma si sposa: il 24 luglio nozze a Locorotondo - Fonte Immagine: bari.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Attualità // Bari //

Il capitano della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma convolerà a nozze il prossimo 24 luglio con la compagna Alessia Elefante. La cerimonia religiosa si svolgerà a Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria, mentre il ricevimento è in programma in una masseria del territorio di Fasano.

La funzione è prevista alle 16.30 nella chiesa di San Giorgio Martire, situata nel centro storico del borgo barese. In vista dell’evento, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza che introduce alcune modifiche alla circolazione e alla viabilità nelle aree circostanti la chiesa, al fine di garantire il regolare svolgimento della cerimonia.

Al termine del rito religioso, gli sposi e i loro invitati si trasferiranno in un’antica masseria di Fasano, dove si terranno i festeggiamenti.

Massimo riserbo è stato mantenuto sulla lista degli invitati, anche se non si esclude la presenza di alcuni compagni di squadra del portiere, attualmente in forza al Manchester City.

Già nei primi giorni di maggio, Donnarumma e Alessia Elefante avevano pubblicato sui rispettivi profili social una fotografia che aveva alimentato le indiscrezioni sulle imminenti nozze, interpretata da molti come un possibile annuncio del matrimonio.

Lo riporta ansa.it.

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