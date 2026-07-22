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DELLA PORTA Gino Lisa, Della Porta: “Lo scalo è strategico anche per il Molise”

Ne è convinto il senatore Costanzo Della Porta, intervenuto dopo la proposta avanzata dalla UIL Trasporti Molise per l'attivazione di collegamenti dedicati con lo scalo foggiano

Costanzo Della Porta

Gino Lisa, Della Porta: “Lo scalo è strategico anche per il Molise” - Fonte Immagine: molisenetwork.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Il futuro dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia passa anche dal coinvolgimento del Molise. Ne è convinto il senatore Costanzo Della Porta, intervenuto dopo la proposta avanzata dalla UIL Trasporti Molise per l’attivazione di collegamenti dedicati con lo scalo foggiano.

Secondo il parlamentare, la richiesta rappresenta la conferma di una visione sempre più condivisa: l’aeroporto di Foggia può diventare un’infrastruttura strategica per un territorio più ampio della sola Capitanata, comprendendo anche il Gargano e il Molise.

«La richiesta della UIL Trasporti Molise di attivare collegamenti dedicati con l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia conferma una realtà sempre più evidente: lo scalo foggiano rappresenta una risorsa strategica per un territorio che va ben oltre i confini della Capitanata», ha dichiarato Della Porta.

Il senatore ha inoltre ricordato l’iniziativa parlamentare promossa dalla collega Anna Maria Fallucchi, relativa alla richiesta di attivazione della continuità territoriale per l’aeroporto foggiano, iniziativa che lo stesso Della Porta ha sostenuto e sottoscritto.

Per il parlamentare, la convergenza tra le richieste provenienti dal territorio e le iniziative istituzionali dimostra la necessità di rafforzare il sistema dei collegamenti, con l’obiettivo di favorire la mobilità di cittadini, imprese e turisti.

«Rafforzare il sistema dei collegamenti significa offrire nuove opportunità di mobilità a cittadini, imprese e turisti, rendendo più competitivo un territorio che comprende la Capitanata, il Gargano e il Molise», ha sottolineato.

Nel suo intervento Della Porta ha richiamato anche il Piano Nazionale degli Aeroporti, che individua nella rete infrastrutturale e nell’intermodalità elementi fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo italiano.

Da qui l’appello a proseguire nel percorso di potenziamento dei servizi e dei collegamenti verso il “Gino Lisa”, affinché lo scalo possa svolgere pienamente il proprio ruolo a sostegno di un’area sempre più vasta.

«Continuerò convintamente a sostenere, insieme ad Anna Maria Fallucchi, ogni iniziativa utile affinché questo percorso si traduca in risultati concreti per i cittadini, le imprese e lo sviluppo dell’intera area», ha concluso Costanzo Della Porta.

Lo riporta primonumero.it.

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