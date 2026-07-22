Crisi grano duro, Schiavone: "La cerealicoltura è un asset strategico nazionale"

Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia e componente della Giunta nazionale, porta al tavolo del MASAF le richieste del comparto agricolo per affrontare la crisi del grano duro. L’incontro, svolto a Roma, ha acceso i riflettori sulla forte riduzione della redditività delle aziende cerealicole italiane, strette tra il calo dei prezzi e l’aumento dei costi di produzione.

“È necessario lavorare per contrastare il calo del prezzo del grano duro, oggi quotato dalla CUN intorno ai 260 euro a tonnellata, rispetto al picco dei 515 euro raggiunto a metà 2022. Urgono interventi tempestivi non più rinviabili per tutelare la cerealicoltura nazionale che sta scontando in questi ultimi anni una impressionante perdita di redditività, a fronte di costi di produzione sempre crescenti. La campagna 2026 ha registrato ancora una volta un +10,5% per gli agricoltori. Così è difficile andare avanti”, ha dichiarato Schiavone.

Tra le priorità indicate da Confagricoltura figura l’istituzione di un fondo straordinario dedicato alla cerealicoltura, con l’obiettivo di rafforzare i contratti di filiera tra produttori e trasformatori. La proposta prevede maggiori incentivi economici destinati direttamente agli agricoltori, il superamento del regime de minimis e l’eliminazione del limite dei 50 ettari per l’accesso ai contributi.

Grande attenzione è stata posta anche sui contratti di filiera del grano duro, con la richiesta di concentrare gli incentivi esclusivamente sul frumento destinato alla produzione di semole e pasta realizzata con grano 100% italiano.

Sul fronte della pasta, uno dei prodotti simbolo dell’agroalimentare nazionale, Confagricoltura ha proposto una revisione delle norme sull’etichettatura, chiedendo che l’origine e il luogo di lavorazione del grano duro siano indicati in modo più evidente sulla parte frontale delle confezioni.

Tra le modifiche richieste anche l’innalzamento della quota minima di frumento duro italiano necessaria per utilizzare la dicitura “grano italiano più UE o Extra UE”, portandola dall’attuale 50% al 75%.

Nel corso dell’incontro Schiavone ha inoltre evidenziato la necessità di tutelare la liquidità delle imprese agricole, proponendo misure per la copertura degli interessi sui finanziamenti, l’attivazione delle cambiali agrarie ISMEA, contributi a fondo perduto e la sospensione per dodici mesi delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti, con la possibilità di rinegoziare i prestiti.

“La cerealicoltura è un asset strategico a livello nazionale e lo è ancora di più per il territorio che rappresento. La Capitanata ha bisogno di trovare nuovi equilibri lungo la filiera del grano duro, costruendo intorno a essa nuove opportunità di sviluppo diffuso”, ha affermato il presidente di Confagricoltura Foggia.

“Per questo – conclude Schiavone – potrebbe essere rilevante apportare quanto prima correttivi al sistema CUN che, come riconosciuto dallo stesso ministro Lollobrigida nel corso della nostra assemblea, necessita di significativi interventi”.

La richiesta di Confagricoltura è quindi quella di un intervento strutturale per sostenere un settore considerato fondamentale per l’economia agricola italiana e, in particolare, per la Capitanata, territorio tra i principali produttori nazionali di grano duro.