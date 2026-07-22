I sindaci della Città Gargano fanno fronte comune per sostenere la nascita del Tribunale del Gargano, esprimendo pieno, convinto e incondizionato sostegno alle dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Foggia, Enrico Infante, durante l’audizione informale svoltasi alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
In una nota congiunta, gli amministratori locali evidenziano come l’analisi del procuratore abbia fotografato con precisione la realtà del territorio garganico, mettendo in luce la necessità di istituire un secondo presidio giudiziario capace di garantire una risposta adeguata alle esigenze di un’area vasta e complessa.
Secondo i sindaci, il Gargano rappresenta un territorio caratterizzato da peculiarità geografiche, criticità infrastrutturali e dalla presenza della criminalità organizzata, elementi che rendono indispensabile una presenza più incisiva dello Stato sul fronte della giustizia.
Gli amministratori ricordano inoltre che la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale ha determinato un vuoto istituzionale, concentrando l’intera domanda di giustizia della provincia sul solo Tribunale di Foggia e contribuendo ad allontanare i cittadini dalle istituzioni.
Per i firmatari del documento, l’istituzione del Tribunale del Gargano non rappresenta una richiesta di carattere campanilistico, ma costituisce un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e tutela democratica, capace di rafforzare la presenza dello Stato in un’area strategica della provincia.
Per questo motivo, i sindaci rivolgono un appello al Parlamento e al Governo, chiedendo che le indicazioni emerse nel corso dell’audizione parlamentare vengano recepite nell’ambito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie e trasformate in un intervento legislativo concreto.
Il documento è sottoscritto dai sindaci Carmine D’Anelli (Rodi Garganico), Luigi D’Arenzo (Peschici), Raffaele Sciscio (Vico del Gargano), Alessandro Nobiletti (Ischitella), Matteo Lombardi (Cagnano Varano), Rocco Di Brina (Carpino), Matteo Vocale (San Nicandro Garganico), Michele Merla (San Marco in Lamis), Pierpaolo D’Arienzo (Monte Sant’Angelo), Antonio Potenza (Apricena), Luigi Di Fiore (Rignano Garganico) e Michele Leombruno (Serracapriola).