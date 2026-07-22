La XXV edizione de Il Libro Possibile prosegue a Vieste con una seconda serata ricca di incontri e riflessioni, capace di spaziare dall’analisi della fragilità individuale ai grandi temi internazionali, dalla crisi delle relazioni umane alle questioni ambientali e sociali.

Mercoledì 22 luglio, sul palco di piazza Marina Piccola, il festival ospiterà una serie di appuntamenti che metteranno al centro solitudine, esclusione, diritti, ambiente e il rapporto tra informazione e giustizia, con protagonisti della cultura, della politica e del giornalismo.

Grande attesa per Massimo Recalcati, che sarà protagonista di una lectio magistralis dedicata al suo ultimo libro La tentazione del muro (Feltrinelli). Lo psicoanalista e saggista porterà al pubblico di Vieste una riflessione sui legami umani, sul desiderio e sulle nuove forme di fragilità che caratterizzano la società contemporanea.

Nel suo intervento, inserito nel “Discorso all’Umanità” del festival, Recalcati affronterà il tema della possibilità di ricostruire relazioni in un’epoca segnata dall’isolamento e dalla ricerca continua della performance, riportando al centro il valore della parola come strumento di cura e apertura verso l’altro. L’incontro sarà introdotto da Rosella Santoro, direttrice artistica de Il Libro Possibile.

Il tema della solitudine sarà affrontato anche da Salvo Noè, psicologo e psicoterapeuta, autore del volume Siamo soli? Come affrontare la solitudine nell’era della dipendenza da connessione (San Paolo Edizioni).

Definito anche il “cardiologo della mente”, Noè analizzerà il paradosso di una società sempre più connessa attraverso la tecnologia ma allo stesso tempo segnata da isolamento, ansia e difficoltà nelle relazioni personali, proponendo strumenti per recuperare ascolto, fiducia e rapporti autentici. A presentare l’incontro sarà Francesco Cionfoli, poeta e autore.

Sul palco viestano sarà presente anche Annalisa Corrado, eurodeputata del Partito Democratico, ingegnera ed ecologista impegnata sui temi della transizione ecologica e della giustizia climatica.

Corrado presenterà il libro Le ragazze e il colibrì (People) e racconterà la propria esperienza a bordo della nave Karma, impegnata nella Global Sumud Flotilla, il convoglio civile internazionale partito per portare aiuti umanitari a Gaza e richiamare l’attenzione sul rispetto del diritto internazionale.

L’intervento unirà ambiente, diritti, pace e responsabilità politica, attraverso una testimonianza personale legata anche al rimpatrio in Italia dopo l’intercettazione della missione da parte delle autorità israeliane. L’appuntamento sarà introdotto da Saverio Tommasi, giornalista e video reporter di Fanpage.it.

La serata proporrà inoltre un confronto dedicato alla criminologia e alla cronaca nera con Flaminia Bolzan e Massimo Lugli.

La psicologa e criminologa e il giornalista e scrittore, per anni impegnato nel racconto dei principali fatti di cronaca italiana, saranno protagonisti dell’incontro “Raccontare il crimine nell’Italia di oggi”, durante il quale metteranno a confronto l’approccio scientifico e quello giornalistico.

Al centro del dibattito ci saranno i casi che dividono l’opinione pubblica, i rischi della spettacolarizzazione mediatica e la necessità di tutelare vittime, fatti e indagini, con la conduzione di Valentina Bendicenti, giornalista e volto di Sky TG24.

La seconda serata de Il Libro Possibile conferma così la vocazione del festival a intrecciare cultura, attualità e grandi interrogativi del presente, portando a Vieste voci e prospettive capaci di leggere i cambiamenti della società contemporanea.

Lo riporta retegargano.it.