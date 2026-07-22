C’è una fotografia che racconta meglio di qualsiasi sondaggio lo stato della politica pugliese. Non è quella di un’inaugurazione, di una conferenza stampa o di un comizio. È quella di una coalizione che si lacera per una vicepresidenza, mentre i cittadini continuano ad aspettare risposte su sanità, lavoro, infrastrutture, sicurezza e sviluppo.

Il resto è solo propaganda.

La vicenda della Provincia di Foggia certifica ciò che era già evidente da tempo: il cosiddetto “campo largo” è un’alleanza costruita più sulla convenienza che sulla convinzione. Finché c’è da vincere le elezioni tutti parlano di unità, di valori condivisi, di progetto comune. Poi, appena si spengono le telecamere, riemerge la politica di sempre: quella delle poltrone, dei veti, dei ricatti e degli accordi che valgono solo finché fanno comodo.

Lo avevamo scritto su StatoQuotidiano.

In Puglia continua a ripetersi lo stesso copione. Cambiano i protagonisti, ma il metodo resta immutabile. Promesse fatte e poi smentite, equilibri ribaltati nel giro di poche settimane, alleati trasformati in avversari e istituzioni ridotte a terreno di conquista.

Il Partito Democratico continua a predicare il campo largo, salvo poi comportarsi come il padrone di casa che invita tutti a cena e, al momento di apparecchiare la tavola, si tiene le portate migliori lasciando agli altri le briciole. È una concezione proprietaria della politica che finisce per soffocare gli stessi alleati che dovrebbero rafforzare la coalizione.

Ma anche il Movimento 5 Stelle dovrebbe evitare di atteggiarsi a vittima inconsapevole.

Per anni ha costruito la propria identità sulla presunta superiorità morale, salvo poi allearsi con chi definiva il simbolo del sistema. Oggi denuncia promesse non mantenute, ma dimentica che la credibilità politica si misura anche con la coerenza delle proprie scelte. Chi cambia continuamente interlocutori difficilmente può stupirsi se scopre che la fiducia, in politica, è diventata merce rara.

Il problema, però, è ancora più profondo. In Puglia sembra essersi consolidato un modello politico nel quale il consenso non serve per governare meglio, ma per controllare più leve di potere. Le elezioni non rappresentano più il momento in cui i cittadini scelgono una visione di futuro, ma l’inizio di una lunga trattativa sulla distribuzione degli incarichi.

È la vittoria della politica autoreferenziale.

Si litiga per una vicepresidenza mentre interi territori attendono investimenti. Si consumano energie nelle guerre interne mentre imprese e famiglie chiedono risposte. Si alimentano tensioni per una delega, un assessorato, una nomina, mentre la distanza tra istituzioni e cittadini continua ad allargarsi.

È difficile chiedere fiducia agli elettori quando l’impressione è che il vero programma di governo sia la spartizione del potere.

Ecco perché la crisi del campo largo non è soltanto la crisi di un’alleanza.

È la crisi di un modo di fare politica che antepone gli equilibri interni all’interesse pubblico. Una politica che parla continuamente di partecipazione ma decide tutto nelle segreterie; che invoca il rinnovamento ma riproduce gli stessi meccanismi che dice di voler combattere.

Alla fine resta un’amara certezza: in questa partita non esistono vincitori. Perché quando una coalizione misura la propria forza dal numero delle poltrone conquistate anziché dalla qualità delle risposte offerte ai cittadini, perde la politica, perdono le istituzioni e perde soprattutto la Puglia.

Forse è arrivato il momento di dirlo con chiarezza: il “campo largo” rischia di essere soltanto uno slogan.

Dietro quella definizione, sempre più spesso, non c’è un progetto condiviso ma un condominio litigioso, dove ogni partito difende il proprio appartamento, le proprie chiavi e i propri privilegi.

E quando la politica diventa soltanto amministrazione del potere, smette di essere servizio. Diventa occupazione. E tra occupare il potere e governare una comunità c’è un abisso che la classe dirigente pugliese sembra aver dimenticato.

A cura di Maurizio Varriano.