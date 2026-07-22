Una vacanza da cartolina, ma con un tallone d’Achille: la connessione internet. È la polemica che nelle ultime ore ha acceso il dibattito sul Gargano dopo il video pubblicato da Amedeo Iasci, conosciuto sui social come “The Jashi Project”, influencer e imprenditore italiano residente negli Stati Uniti, seguito da milioni di utenti.

Nel suo racconto social, Iasci promuove senza riserve il promontorio pugliese per la bellezza del mare, il cibo, l’ospitalità e i prezzi giudicati corretti, ma boccia duramente la qualità della rete mobile e del Wi-Fi, definendo la situazione di Rodi Garganico e Peschici “da Paleolitico”. Secondo l’influencer, nemmeno l’utilizzo di più telefoni con diversi operatori è bastato a garantire una connessione stabile, mentre soltanto a Vieste sarebbe riuscito a lavorare e pubblicare contenuti online.

Lo riporta La Repubblica.it

“Avete un paradiso, ma non lo valorizzate”

Nel video, diventato rapidamente virale, Iasci sostiene che il vero limite del territorio non sia il patrimonio naturale, che definisce straordinario, bensì la scarsa attenzione al marketing digitale e alle infrastrutture tecnologiche.

Secondo il creator, il Gargano avrebbe enormi margini di crescita nel turismo proprio grazie ai social network, ma rischierebbe di perdere competitività perché molte attività ricettive e commerciali sono ancora poco presenti online. Una critica che si accompagna, però, a numerosi elogi per il paesaggio, la qualità delle spiagge, la cucina e l’accoglienza ricevuta durante il soggiorno.

Le dichiarazioni hanno suscitato la pronta risposta dei sindaci di Peschici e Rodi Garganico, intervistati da la Repubblica. I primi cittadini riconoscono che il problema della copertura internet esiste in alcune aree e che occorrono investimenti per migliorare la rete, ma respingono l’idea che il Gargano possa essere giudicato esclusivamente sulla qualità della connessione.

La loro posizione è chiara: chi sceglie il Gargano cerca soprattutto natura, mare, paesaggi incontaminati e un’esperienza lontana dai ritmi delle grandi città. Il turismo del promontorio, sostengono, continua a fondarsi sull’autenticità del territorio e non soltanto sui servizi digitali.