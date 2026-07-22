IPPOCAMPO (Manfredonia) – Un nuovo appuntamento per fare luce sulla gestione amministrativa del Supercondominio Ippocampo. L’avvocato Enzo Pece, che assiste un numeroso gruppo di condomini, ha invitato gli organi di informazione a presenziare all’accesso alla documentazione amministrativa e contabile del Supercondominio, fissato per venerdì 24 luglio 2026 alle ore 10 presso gli uffici della struttura.

L’iniziativa nasce dalla richiesta di visionare gli atti relativi alla gestione del Supercondominio, che amministra risorse stimate in oltre 500 mila euro l’anno. Secondo quanto riferito dal legale, numerosi proprietari chiedono da tempo maggiore trasparenza sull’utilizzo delle somme gestite.

L’accesso ai documenti era stato inizialmente programmato per il 14 luglio, poi rinviato al 21 luglio e successivamente fissato al 24 luglio.

Secondo l’avvocato Pece, la presenza della stampa consentirebbe di documentare con imparzialità lo svolgimento dell’incontro e di informare l’opinione pubblica su una vicenda che interessa migliaia di proprietari del Villaggio Ippocampo.

Nel comunicato viene inoltre evidenziato che il dottor Michele Pepe ha manifestato disponibilità all’incontro, pur avendo disposto i rinvii delle precedenti date. Il legale sottolinea inoltre che il tema ha recentemente ricevuto attenzione mediatica anche grazie a un servizio.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 24 luglio, alle ore 10, presso gli uffici del Supercondominio Ippocampo. «La trasparenza è nell’interesse di tutti», conclude l’avvocato Enzo Pece.

(Comunicato stampa)