Edizione n° 6134

BALLON D'ESSAI

NOTORIETA' TALENTO // La (stupida) fabbrica della notorietà: così i social hanno cambiato il concetto di talento
22 Luglio 2026 - ore  11:12

CALEMBOUR

TRIBUNALE GARGANO  // Tribunale del Gargano, quando la politica arriva sempre dopo
22 Luglio 2026 - ore  11:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ippocampo, accesso agli atti del Supercondominio: l’avvocato Pece invita la stampa a seguire l’incontro

IPPOCAMPO SUPERCONDOMINIO Ippocampo, accesso agli atti del Supercondominio: l’avvocato Pece invita la stampa a seguire l’incontro

L'accesso ai documenti era stato inizialmente programmato per il 14 luglio, poi rinviato al 21 luglio e successivamente fissato al 24 luglio.

Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo

IMMAGINE D'ARCHIVIO - VILLAGGIO IPPOCAMPO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

IPPOCAMPO (Manfredonia) – Un nuovo appuntamento per fare luce sulla gestione amministrativa del Supercondominio Ippocampo. L’avvocato Enzo Pece, che assiste un numeroso gruppo di condomini, ha invitato gli organi di informazione a presenziare all’accesso alla documentazione amministrativa e contabile del Supercondominio, fissato per venerdì 24 luglio 2026 alle ore 10 presso gli uffici della struttura.

L’iniziativa nasce dalla richiesta di visionare gli atti relativi alla gestione del Supercondominio, che amministra risorse stimate in oltre 500 mila euro l’anno. Secondo quanto riferito dal legale, numerosi proprietari chiedono da tempo maggiore trasparenza sull’utilizzo delle somme gestite.

L’accesso ai documenti era stato inizialmente programmato per il 14 luglio, poi rinviato al 21 luglio e successivamente fissato al 24 luglio.

Secondo l’avvocato Pece, la presenza della stampa consentirebbe di documentare con imparzialità lo svolgimento dell’incontro e di informare l’opinione pubblica su una vicenda che interessa migliaia di proprietari del Villaggio Ippocampo.

Nel comunicato viene inoltre evidenziato che il dottor Michele Pepe ha manifestato disponibilità all’incontro, pur avendo disposto i rinvii delle precedenti date. Il legale sottolinea inoltre che il tema ha recentemente ricevuto attenzione mediatica anche grazie a un servizio.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 24 luglio, alle ore 10, presso gli uffici del Supercondominio Ippocampo. «La trasparenza è nell’interesse di tutti», conclude l’avvocato Enzo Pece.

(Comunicato stampa)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO