La Libera Associazione Forense di San Nicandro Garganico torna a chiedere l’istituzione del Tribunale del Gargano, intervenendo nel dibattito sulla revisione della geografia giudiziaria e sulle ipotesi emerse durante le audizioni alla Camera dei Deputati.

L’associazione, attraverso il presidente avvocato Giovanni Vetritto, ribadisce la propria contrarietà alla riapertura del Tribunale di Lucera, sostenendo che tale soluzione non sarebbe in grado di rispondere alle esigenze dell’area garganica e dell’Alto Tavoliere.

Nel corso delle audizioni parlamentari, il Procuratore della Repubblica di Foggia, Enrico Infante, aveva evidenziato la necessità di un nuovo presidio giudiziario in provincia, richiamando le criticità legate all’estensione territoriale, alle difficoltà infrastrutturali e alla presenza della criminalità organizzata. Tra le ipotesi indicate era stata prospettata anche la possibilità di una nuova sede sul Gargano o, in alternativa, il ritorno al passato con la riapertura del Tribunale di Lucera.

Secondo la L.A.F., però, la riattivazione dell’ex sede giudiziaria lucerina non rappresenterebbe una risposta efficace alle problematiche del territorio.

“Noi della L.A.F. siamo sempre del parere che ciò non sia servente al territorio, e che ben altro sia utile. La mancanza di presidi di sicurezza quali Tenenze dei Carabinieri, Commissariati di PS e altro, non possono essere sopperiti dal ‘ritorno al passato’”, si legge nella nota.

L’associazione evidenzia inoltre le difficoltà logistiche che deriverebbero da uno spostamento delle competenze verso Lucera, sottolineando come il territorio garganico continui a essere distante anche dagli altri principali uffici giudiziari, tra cui Corte d’Appello, Tribunale per i Minorenni, TAR, Tribunale del Riesame e Tribunale di Sorveglianza.

Per la L.A.F., un nuovo Tribunale dovrebbe essere collocato in un’area maggiormente centrale rispetto alle criticità evidenziate, indicando come possibili sedi San Severo, Apricena, San Nicandro Garganico o altri comuni dell’area nord della provincia.

“Se poi si vuole combattere la criminalità con la presenza di un Tribunale, indicando come corollario di ciò le criticità presenti a nord del Tavoliere e sul Gargano, perché poi si indica come sede ottimale quella di Lucera, che è sul sub appennino e prossimo ai Monti Dauni dove non si ravvedono simili criticità?”, sottolinea la Libera Associazione Forense.

Nel documento viene ribadita anche la necessità di una maggiore presenza dello Stato sul territorio, non solo attraverso gli uffici giudiziari ma anche con presidi di sicurezza come Tenenze dei Carabinieri e Commissariati di Polizia.

La L.A.F. richiama inoltre la situazione dei procedimenti di secondo grado e di alcune competenze specialistiche che fanno ancora riferimento a Bari, con conseguenti difficoltà per cittadini e operatori del diritto del Gargano, costretti a percorrere grandi distanze per seguire procedimenti e attività giudiziarie.

“Spostare le competenze del Gargano a pochi chilometri da Foggia, per quanto detto, difficilmente tornerebbe utile e risolverebbe le problematiche della nostra terra. Un Tribunale del Gargano e la presenza di Tenenze di Carabinieri e Commissariati di PS sarebbe probabilmente il reale antidoto al pericolo che si paventa”, afferma la L.A.F.

L’associazione esprime quindi condivisione per la posizione del sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, che ha sostenuto la necessità di un secondo Tribunale in provincia di Foggia, evidenziando come anche il suo predecessore, il dottor Vaccaro, avesse più volte richiamato l’esigenza di un presidio giudiziario sul Gargano.

La richiesta finale è rivolta alla politica e, in particolare, agli onorevoli Giandonato La Salandra, Carla Giuliano e alla senatrice Anna Maria Fallucchi, affinché sostengano l’istituzione del Tribunale del Gargano.

“Il Gargano reclama fermamente i suoi diritti. Noi torniamo ad invocare a gran voce, con un accorato appello rivolto alla politica, l’istituzione del Tribunale del Gargano”, conclude l’avvocato Giovanni Vetritto, presidente della L.A.F. di San Nicandro Garganico.