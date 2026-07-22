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ARTURS DUSELS L’Angel Manfredonia piazza il primo colpo: arriva Arturs Dusels

La società biancazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Arturs Dusels, ala forte/centro lettone di 201 centimetri

Arturs Dusels

L’Angel Manfredonia piazza il primo colpo: arriva Arturs Dusels

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Manfredonia // Sport //

L’Angel Manfredonia inaugura la nuova stagione con un importante innesto per il roster. La società biancazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Arturs Dusels, ala forte/centro lettone di 201 centimetri, chiamato a dare esperienza, qualità e fisicità alla squadra.

L’operazione è stata definita dal direttore sportivo Gianluca Monacis, con il supporto del team manager Dario Salcuni, e porta a Manfredonia un giocatore di grande affidabilità, capace di incidere sia vicino a canestro sia nel tiro dalla lunga distanza.

Dusels vanta un curriculum di assoluto rilievo nei campionati italiani senior, con 2.870 punti realizzati tra Serie B e Serie C, una media di 17,7 punti a partita in 162 presenze. Numeri che raccontano la continuità di rendimento e la capacità del giocatore di essere protagonista nei momenti più importanti.

Con alle spalle oltre quindici anni di carriera, il nuovo acquisto biancazzurro porterà nel gruppo esperienza, leadership e una presenza importante sotto le plance, elementi ritenuti fondamentali per il progetto sportivo dell’Angel Manfredonia.

Ad accompagnare l’annuncio anche un curioso retroscena legato alla trattativa. Quando il general manager ha comunicato il primo acquisto della stagione e alla domanda “Chi è?” è arrivata la risposta, il commento ha subito evidenziato le aspettative sul giocatore: “Questo non è un lungo… questo è IL lungo!”

Con l’arrivo di Dusels, l’Angel Manfredonia apre ufficialmente il mercato estivo e manda un primo segnale ai propri tifosi, puntando su un atleta di esperienza e qualità per affrontare la nuova stagione.

Benvenuto all’Angel Basket Manfredonia, Arturs Dusels. Benvenuto a Manfredonia.

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