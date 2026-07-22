Lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina - Fonte Immagine: sportmediaset.mediaset.it

Vincenzo Montella è stato colpito da un grave lutto familiare. La sorella Caterina è deceduta a seguito delle ferite riportate in un incidente domestico, una notizia resa nota dalla Federazione calcistica turca, che ha espresso vicinanza al commissario tecnico della Turchia.

La federazione ha inoltre comunicato i dettagli delle esequie, che si terranno mercoledì 22 luglio alle ore 16.30 nella Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.

Il mondo del calcio si stringe attorno all’ex attaccante e allenatore italiano, manifestando cordoglio e vicinanza a Montella e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

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