Edizione n° 6134

BALLON D'ESSAI

NOTORIETA' TALENTO // La (stupida) fabbrica della notorietà: così i social hanno cambiato il concetto di talento
22 Luglio 2026 - ore  11:12

CALEMBOUR

TRIBUNALE GARGANO  // Tribunale del Gargano, quando la politica arriva sempre dopo
22 Luglio 2026 - ore  11:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina

VINCENZO MONTELLA Lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina

La sorella dell'allenatore, Caterina, è deceduta a seguito delle ferite riportate in un incidente domestico

Vincenzo Montella

Lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina - Fonte Immagine: sportmediaset.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cronaca // Il profilo //

Vincenzo Montella è stato colpito da un grave lutto familiare. La sorella Caterina è deceduta a seguito delle ferite riportate in un incidente domestico, una notizia resa nota dalla Federazione calcistica turca, che ha espresso vicinanza al commissario tecnico della Turchia.

La federazione ha inoltre comunicato i dettagli delle esequie, che si terranno mercoledì 22 luglio alle ore 16.30 nella Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.

Il mondo del calcio si stringe attorno all’ex attaccante e allenatore italiano, manifestando cordoglio e vicinanza a Montella e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO