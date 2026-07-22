Maltempo in Puglia, raffica di soccorsi in mare: salvati diportisti, sub e canoisti. Ore di superlavoro per la Guardia Costiera

Bastano pochi minuti perché il mare cambi volto. È quanto accaduto lungo le coste pugliesi, dove il repentino peggioramento delle condizioni meteomarine ha trasformato una normale giornata di navigazione in una lunga sequenza di emergenze. Forti raffiche di vento, mare in rapido aumento e visibilità ridotta hanno costretto la Guardia Costiera a mobilitare uomini e mezzi lungo tutto il litorale della Puglia e della Basilicata Jonica, dando vita a una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha interessato praticamente l’intera regione.

Nel giro di poche ore le sale operative hanno coordinato interventi in mare da Bari al Gargano, passando per Taranto, Molfetta, Brindisi e Barletta. Un lavoro incessante che ha consentito di mettere in salvo decine di persone senza che si registrassero conseguenze gravi.

Gommone si ribalta davanti alla Fiera del Levante

Uno degli interventi più delicati si è verificato nel capoluogo pugliese. Davanti all’ingresso della Fiera del Levante un gommone si è improvvisamente capovolto a causa del rapido peggioramento del mare.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha disposto l’immediata uscita della motovedetta CP 309, affiancata da una pattuglia terrestre. Al loro arrivo è stato accertato che la persona caduta in acqua era già stata recuperata da un’altra imbarcazione presente nella zona. I militari hanno comunque proseguito le verifiche per escludere la presenza di eventuali dispersi, chiudendo l’intervento con esito positivo.

Sub disperso al largo di Taranto

Momenti di apprensione anche nel Golfo di Taranto, dove è scattato l’allarme per un subacqueo disperso nelle acque antistanti il parco eolico.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e, dopo le prime ricerche, l’uomo è stato individuato e recuperato in tempi rapidi. Le sue condizioni di salute sono state giudicate discrete e non si sono rese necessarie ulteriori operazioni di emergenza.

Le forti raffiche di vento hanno messo in seria difficoltà anche due canoisti nel compartimento marittimo di Molfetta. Le unità della Guardia Costiera hanno raggiunto rapidamente le due persone, accompagnandole fino al porto in condizioni di sicurezza prima che il mare potesse peggiorare ulteriormente. Un intervento che ha evitato possibili conseguenze ben più gravi.

È stato però il Gargano a registrare il maggior numero di interventi nel giro di pochi minuti.

La prima richiesta di soccorso è arrivata da un’imbarcazione in avaria con otto persone a bordo al largo di Vignanotica, nel territorio di Vieste. Le unità navali della Guardia Costiera hanno raggiunto il natante, messo in sicurezza gli occupanti e fornito assistenza fino al trasferimento dell’imbarcazione in porto.

Pochissimo tempo dopo è stato necessario un secondo intervento nei pressi di Peschici. Un’altra imbarcazione, con undici persone a bordo, si trovava infatti in difficoltà a causa dell’intensificarsi del moto ondoso. Anche in questo caso l’operazione si è conclusa senza conseguenze per gli occupanti, riportati in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

L’ondata di maltempo ha richiesto verifiche anche negli altri compartimenti marittimi della regione. A Brindisi la Guardia Costiera è intervenuta dopo una segnalazione di emergenza che, al termine degli accertamenti, si è rivelata riferita a una boa oceanografica che rappresentava un potenziale pericolo per la navigazione. A Barletta, invece, sono state avviate ricerche in seguito alla segnalazione di un presunto natante alla deriva. Dopo le verifiche effettuate in mare, l’intervento si è concluso con esito negativo, senza riscontri della presenza dell’imbarcazione indicata.

La Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica sottolinea come la serie di interventi concentrati nell’arco di poche ore confermi l’importanza del presidio garantito quotidianamente dalla Guardia Costiera lungo il litorale regionale. In presenza di improvvisi fenomeni meteorologici, ricordano gli uomini della Capitaneria di Porto, è fondamentale monitorare costantemente i bollettini meteo e rinunciare a prendere il mare quando le condizioni risultano in rapido peggioramento.

L’episodio rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto, soprattutto nella stagione estiva, un cambiamento repentino del tempo possa trasformare una normale uscita in mare in una situazione di grave pericolo, rendendo decisivi la tempestività dei soccorsi e il rispetto delle regole di prudenza.