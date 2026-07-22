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MALTEMPO PUGLIA Maltempo, vento e temporali provocano danni da Peschici ad Andria

Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri diverse zone della Puglia, causando raffiche di vento, piogge intense e numerosi danni

Maltempo Peschici

Maltempo, vento e temporali provocano danni da Peschici ad Andria - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri diverse zone della Puglia, causando raffiche di vento, piogge intense e numerosi danni lungo le coste e nei centri abitati della regione.

A Peschici, sul Gargano, una forte raffica di vento ha investito improvvisamente il litorale, trasformando in pochi minuti la situazione sulla spiaggia. I bagnanti sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente, mentre ombrelloni e attrezzature balneari sono stati trascinati via dalla forza del vento. Anche il mare ha subito un brusco cambiamento, passando rapidamente da condizioni tranquille a un quadro di forte agitazione.

Il maltempo ha avuto conseguenze anche sul trasporto ferroviario garganico. Sulla tratta San Menaio-Peschici Calenella, una grondaia divelta dal vento da una struttura vicina è finita sulla linea elettrica, provocandone il danneggiamento e causando l’interruzione della circolazione ferroviaria.

I collegamenti sono stati temporaneamente sospesi e sostituiti con autobus, in attesa degli interventi dei tecnici per il ripristino dell’infrastruttura.

Le immagini della giornata hanno documentato la forza del fenomeno anche lungo il tratto costiero tra Trani e Bisceglie, dove il vento e la pioggia hanno colpito con particolare intensità.

A Andria, invece, si sono registrati ulteriori danni. Un palo è caduto in via Napoli finendo su un’automobile, mentre in diverse zone della città sono stati segnalati alberi abbattuti.

Una giornata caratterizzata da forti raffiche e condizioni meteorologiche instabili, che hanno interessato gran parte del territorio regionale provocando disagi e interventi in numerosi comuni pugliesi.

Lo riporta su Facebook, Trmtv.it.

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