Manfredonia, movida e ordinanze: “Le regole esistono, ma vengono davvero rispettate?”
MANFREDONIA – Torna al centro dell’attenzione il tema della movida notturna e del rispetto delle ordinanze comunali che disciplinano gli orari della musica nei locali della città.
A sollevare la questione è una cittadina che denuncia una situazione che, a suo dire, si ripeterebbe con regolarità durante le serate estive.
“Le ordinanze dovrebbero regolare la musica e gli orari della movida, ma puntualmente i limiti non vengono rispettati. La musica continua ben oltre gli orari consentiti, con inevitabili disagi per chi abita nelle vicinanze”, scrive la lettrice.
Da qui l’interrogativo rivolto alle istituzioni: “Di chi è la responsabilità? Dei gestori dei locali che non rispettano le regole oppure di chi dovrebbe vigilare affinché le ordinanze vengano effettivamente applicate?”.
La segnalazione richiama un tema che ogni estate torna a dividere l’opinione pubblica: da un lato il diritto al divertimento e alla vitalità del centro cittadino, dall’altro il diritto dei residenti al riposo.
“Le conseguenze – conclude la cittadina – ricadono soprattutto su chi il giorno dopo deve alzarsi presto per andare a lavorare e si ritrova a trascorrere notti insonni a causa della musica ad alto volume.”
Una questione che riapre il dibattito sull’efficacia dei controlli e sulla necessità di garantire il rispetto delle ordinanze comunali, affinché la convivenza tra attività economiche, intrattenimento e qualità della vita dei residenti possa trovare un equilibrio.
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Per chi vuole approfondire e/o apprendere delle norme in materia.
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