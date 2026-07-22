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MANFREDONIA MOVIDA Manfredonia, movida e ordinanze: “Le regole esistono, ma vengono davvero rispettate?”

"Le ordinanze dovrebbero regolare la musica e gli orari della movida, ma puntualmente i limiti non vengono rispettati"

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO (immagine d'archivio non riferita al testo)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, movida e ordinanze: “Le regole esistono, ma vengono davvero rispettate?”

MANFREDONIA – Torna al centro dell’attenzione il tema della movida notturna e del rispetto delle ordinanze comunali che disciplinano gli orari della musica nei locali della città.

A sollevare la questione è una cittadina che denuncia una situazione che, a suo dire, si ripeterebbe con regolarità durante le serate estive.

“Le ordinanze dovrebbero regolare la musica e gli orari della movida, ma puntualmente i limiti non vengono rispettati. La musica continua ben oltre gli orari consentiti, con inevitabili disagi per chi abita nelle vicinanze”, scrive la lettrice.

Da qui l’interrogativo rivolto alle istituzioni: “Di chi è la responsabilità? Dei gestori dei locali che non rispettano le regole oppure di chi dovrebbe vigilare affinché le ordinanze vengano effettivamente applicate?”.

La segnalazione richiama un tema che ogni estate torna a dividere l’opinione pubblica: da un lato il diritto al divertimento e alla vitalità del centro cittadino, dall’altro il diritto dei residenti al riposo.

“Le conseguenze – conclude la cittadina – ricadono soprattutto su chi il giorno dopo deve alzarsi presto per andare a lavorare e si ritrova a trascorrere notti insonni a causa della musica ad alto volume.”

Una questione che riapre il dibattito sull’efficacia dei controlli e sulla necessità di garantire il rispetto delle ordinanze comunali, affinché la convivenza tra attività economiche, intrattenimento e qualità della vita dei residenti possa trovare un equilibrio.

1 commento su "Manfredonia, movida e ordinanze: “Le regole esistono, ma vengono davvero rispettate?”"

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