L’estate sul Gargano ritrova uno dei collegamenti più attesi. Dal 25 luglio al 25 agosto sarà nuovamente attiva la linea marittima di trasporto pubblico tra Manfredonia e le Isole Tremiti, servizio che rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità turistica lungo la costa adriatica e per l’economia del territorio. A disciplinare l’avvio del collegamento è una specifica ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia, emanata dopo l’aggiudicazione del servizio alla società C.T. Peschici Srl e il rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Il servizio sarà effettuato dalla motonave Elia Jet, che garantirà il trasporto dei passeggeri lungo la tratta Manfredonia-Tremiti secondo il programma allegato all’ordinanza. Il provvedimento precisa che eventuali corse non effettuate potranno essere recuperate nel periodo compreso tra il 26 agosto e il 30 settembre, mentre eventuali proroghe saranno valutate qualora si rendesse necessario recuperare servizi rinviati per esigenze operative o condizioni meteorologiche sfavorevoli.

L’ordinanza non si limita però a fissare il calendario delle corse. Grande attenzione viene riservata alle procedure di sicurezza, sia per le operazioni portuali sia durante la navigazione. Per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri la motonave utilizzerà la banchina di ponente del porto commerciale di Manfredonia, nello spazio antistante il Bar L’Approdo. Terminato il servizio giornaliero, l’unità dovrà invece trasferirsi nell’area security del molo di ponente, dove resterà ormeggiata durante la notte garantendo la reperibilità dell’equipaggio anche per eventuali emergenze o richieste delle autorità.

Particolarmente dettagliate le disposizioni dedicate alla sicurezza dei passeggeri. Le operazioni di imbarco dovranno avvenire esclusivamente con la nave regolarmente ormeggiata, utilizzando passerelle dotate di corrimano e con l’assistenza continua del personale di bordo. Viene inoltre imposto un supporto specifico alle persone con mobilità ridotta, mentre in prossimità delle aree d’imbarco dovranno essere sempre disponibili salvagenti anulari con sagola galleggiante e personale incaricato del controllo e dell’instradamento dei viaggiatori.

La Capitaneria introduce anche una serie di obblighi di comunicazione destinati a rafforzare il controllo della navigazione. Prima della partenza il comandante dovrà informare la Sala Operativa indicando il numero complessivo delle persone a bordo, il porto di destinazione e l’orario di uscita dagli ormeggi. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’ingresso nel porto di Manfredonia, quando l’unità si troverà a circa mezzo miglio dall’imboccatura. Fino al rilascio dell’autorizzazione sarà vietato impegnare il porto o lasciare gli ormeggi.

Un ulteriore aspetto riguarda la registrazione digitale dei passeggeri. Entro quindici minuti dalla partenza dovranno essere inseriti nel sistema nazionale NMSW-PMIS i dati previsti dalla normativa europea: numero delle persone presenti a bordo, generalità dei viaggiatori, eventuali esigenze di assistenza in caso di emergenza e recapiti di contatto quando richiesti. Una misura che rafforza gli standard di sicurezza introdotti negli ultimi anni per il trasporto marittimo passeggeri.

L’ordinanza richiama infine anche gli operatori che effettuano escursioni lungo la costa del Circondario marittimo di Manfredonia. Tutte le unità destinate al trasporto passeggeri dovranno comunicare alla Sala Operativa il numero delle persone imbarcate sia alla partenza sia al rientro, rispettando le stesse prescrizioni di sicurezza previste per il servizio di linea. Per chi violerà le disposizioni sono previste le sanzioni contemplate dal Codice della Navigazione e dalla normativa nazionale in materia di sicurezza marittima.

A cura di Giovanna Tambo.