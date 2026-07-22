FOGGIA – C’è il racconto di un uomo che ha vissuto sulla propria pelle la paura di morire, ma anche quello di un medico che, dopo una vita trascorsa negli ospedali, ha potuto osservare dall’altra parte del letto la forza della sanità pubblica. Alessandro Scelzi, già direttore dell’Unità Operativa di Radiologia e successivamente direttore sanitario dell’Asl di Foggia e dell’Asl Bat, ha deciso di affidare a una lettera pubblica il proprio ringraziamento ai professionisti che gli hanno salvato la vita dopo un grave infarto miocardico acuto e, al tempo stesso, di lanciare una riflessione sul valore della rete ospedaliera del territorio.

Non è soltanto una testimonianza personale. È anche un intervento che entra nel dibattito sulla sanità pubblica, in un momento in cui il confronto su razionalizzazioni, accorpamenti e sostenibilità economica degli ospedali continua a occupare il centro della discussione politica e istituzionale.

L’infarto e la corsa contro il tempo

Scelzi racconta di essere stato colpito da uno STEMI, un infarto miocardico acuto provocato dalla chiusura quasi totale – il 99% – di una coronaria.

Una condizione nella quale ogni minuto può risultare determinante per salvare il muscolo cardiaco e, soprattutto, la vita del paziente.

Proprio in quei momenti, spiega l’ex direttore sanitario, è emersa tutta l’efficacia della rete cardiologica pugliese, grazie al rapido intervento del personale sanitario e al perfetto coordinamento tra il presidio ospedaliero di Cerignola e il centro Hub di Andria.

Il ringraziamento ai medici di Cerignola

Il primo pensiero di Scelzi è rivolto all’équipe della Cardiologia dell’ospedale “Giuseppe Tatarella” di Cerignola.

In particolare, l’ex dirigente sanitario cita la dottoressa Luigia Bifaro, cardiologa di turno al momento del ricovero, che avrebbe riconosciuto immediatamente la gravità della situazione intervenendo con tempestività attraverso la somministrazione di una terapia vasodilatatrice, fondamentale per mantenere un minimo flusso coronarico in attesa del trasferimento.

Parole di riconoscenza vengono rivolte anche al dottor Rocco D’Alessandro, che ha garantito la continuità dell’assistenza durante le delicate fasi precedenti al trasferimento verso il centro specializzato di Andria.

L’intervento decisivo ad Andria

Il percorso di emergenza si è concluso nell’Unità di Emodinamica dell’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria.

Qui Scelzi è stato sottoposto a una coronarografia urgente eseguita dal cardiologo interventista Giovanni Valenti, che ha riaperto rapidamente la coronaria ostruita mediante l’impianto di uno stent.

Secondo quanto racconta nella lettera, la tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze potenzialmente irreversibili.

Da medico, scrive, conosceva già il valore professionale dei colleghi. Da paziente, però, ha potuto toccare con mano non soltanto la preparazione tecnica degli operatori, ma anche la loro umanità, l’organizzazione della rete dell’emergenza e la capacità della sanità pubblica di rispondere nei momenti più critici.

«Gli ospedali non sono un costo»

La parte finale della lettera assume il tono di un vero e proprio appello.

Scelzi osserva come oggi il dibattito sulla sanità sia spesso dominato da temi quali il contenimento della spesa, le razionalizzazioni e gli accorpamenti delle strutture.

Questioni importanti, riconosce, che però non possono diventare l’unico criterio con cui programmare il futuro del sistema sanitario.

«Un ospedale non è un centro di costo», sostiene, ma un presidio di sicurezza per l’intera comunità, un luogo nel quale competenze, tecnologie e organizzazione si traducono quotidianamente in vite salvate. Un’affermazione che trae forza proprio dall’esperienza vissuta in prima persona.

«Se quella rete non ci fosse stata…»

L’ex direttore sanitario sottolinea come la sua vicenda rappresenti un esempio concreto dell’importanza della rete dell’emergenza cardiologica.

Se il reparto di Cardiologia di Cerignola non fosse stato operativo, efficiente e perfettamente integrato con il centro di Emodinamica di Andria, osserva, l’esito della vicenda avrebbe potuto essere molto diverso.

Per questo auspica che ogni decisione sul futuro degli ospedali venga assunta mettendo al centro esclusivamente la tutela della salute dei cittadini e la qualità dell’assistenza, senza perdere di vista il valore strategico dei presìdi territoriali.

La sua lettera si conclude con un lungo ringraziamento rivolto a tutti i professionisti sanitari che lo hanno assistito durante quelle ore decisive, trasformando una drammatica emergenza personale in un’occasione per ribadire il ruolo insostituibile della sanità pubblica.