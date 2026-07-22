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ALESSANDRO CASSIERI Monte Sant’Angelo, al via la Summer Edition di “Letteratura e Territorio”: Alessandro Cassieri apre la rassegna

Ippocampo, accesso agli atti del Supercondominio: l'avvocato Pece invita la stampa a seguire l'incontro

Monte Sant'Angelo, al via la Summer Edition di "Letteratura e Territorio": Alessandro Cassieri apre la rassegna

Monte Sant'Angelo, al via la Summer Edition di "Letteratura e Territorio": Alessandro Cassieri apre la rassegna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

MONTE SANT’ANGELO – Si è aperta ieri sera, nella suggestiva cornice di Monte Sant’Angelo, la Summer Edition 2026 di “Letteratura e Territorio”, la rassegna culturale promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo e Gargano Vita, che anche quest’anno propone momenti di confronto su temi di grande attualità attraverso libri e incontri con gli autori.

Ippocampo, accesso agli atti del Supercondominio: l’avvocato Pece invita la stampa a seguire l’incontro, che ha presentato il suo volume “Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi”.

L’incontro ha offerto al pubblico un’occasione di approfondimento sulle origini e sull’evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina, attraverso la testimonianza diretta di un giornalista che ha seguito il conflitto sul campo. Nel corso della serata, il dibattito si è sviluppato anche sul ruolo dell’informazione nella comprensione degli eventi internazionali, sull’importanza del dialogo e sulla responsabilità della comunità internazionale nella ricerca di percorsi di pace.

La rassegna proseguirà questa sera con un secondo appuntamento dedicato a un’altra delle grandi crisi contemporanee. Ospiti saranno Carola Benedetto e Luciana Ciliento, autrici del libro “Mio padre, tuo padre”, un’opera che, prendendo spunto dal conflitto israelo-palestinese, propone una riflessione sui valori dell’incontro, dell’ascolto reciproco e della riconciliazione.

L’iniziativa conferma la vocazione di “Letteratura e Territorio” a coniugare cultura, attualità e impegno civile, offrendo al pubblico occasioni di confronto sui grandi temi del presente attraverso il contributo di autori, giornalisti e protagonisti del dibattito culturale nazionale.

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