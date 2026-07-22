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Home // Cronaca // Morte di Francesco Forzieri a Ibiza: lanciato un crowdfunding per riportarlo a casa a Lucera

FRANCESCO FORZIERI Morte di Francesco Forzieri a Ibiza: lanciato un crowdfunding per riportarlo a casa a Lucera

Francesco era molto conosciuto e stimato nel territorio foggiano anche per il suo impegno con il collettivo musicale rodiano The Black Dogz

Morte di Francesco Forzieri a Ibiza: lanciato un crowdfunding per riportarlo a casa a Lucera

Morte di Francesco Forzieri a Ibiza: lanciato un crowdfunding per riportarlo a casa a Lucera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //
LUCERA / IBIZA – La comunità di Lucera e del Gargano è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Francesco Forzieri, noto nell’ambiente musicale come JDF. Il giovane è deceduto lo scorso lunedì 20 luglio a Ibiza, dove lavorava nel settore della musica, proprio nel giorno del suo 33° compleanno.
Le circostanze del decesso non sono ancora state rese note, ma la notizia — anticipata dai familiari e diffusa dalla testata locale Luceraweb — ha gettato nel dolore e nello sconcerto parenti, amici e tantissimi conoscenti che in queste ore stanno affollando i social con messaggi di cordoglio.
Francesco era molto conosciuto e stimato nel territorio foggiano anche per il suo impegno con il collettivo musicale rodiano The Black Dogz.
Di fronte alla tragedia e alle notevoli difficoltà burocratiche ed economiche legate al trasporto della salma dalla Spagna in Italia, la famiglia e gli amici più cari hanno avviato una raccolta fondi urgente sulla piattaforma GoFundMe.
“Dateci una mano a riportare il nostro amico in Italia”, è l’appello straziante dei colleghi e amici del collettivo The Black Dogz, che si uniscono al dolore dei genitori e di tutti i familiari.
Per chiunque volesse sostenere la famiglia e contribuire alle spese di rimpatrio, è possibile donare direttamente al seguente link: https://gofund.me/df0dc2b46

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