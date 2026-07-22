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Home // Foggia // Policlinico Riuniti di Foggia, accordo sui DEP: quadruplicate le risorse, benefici per quasi il 40% dei lavoratori

Policlinico Riuniti di Foggia, accordo sui DEP: quadruplicate le risorse, benefici per quasi il 40% dei lavoratori

Foggia, Capozzi: «Il nuovo piano è una scure che soffoca gli Ospedali Riuniti»

Achille Capozzi, segretario provinciale FIALS Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Policlinico Riuniti di Foggia, accordo sui DEP: quadruplicate le risorse, benefici per quasi il 40% dei lavoratori

FOGGIA – Aumentano in modo significativo le risorse destinate ai Differenziali Economici di Professionalità (DEP) al Policlinico Riuniti di Foggia. È il principale risultato emerso dall’incontro di contrattazione integrativa svoltosi oggi tra la Direzione Strategica dell’azienda ospedaliero-universitaria e le organizzazioni sindacali FIALS, Nursind e Nursing Up, firmatarie del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità.

L’intesa prevede un incremento del fondo destinato ai DEP, il nuovo sistema di progressione economica introdotto dal contratto nazionale, che passa da 200 mila a 800 mila euro. Un aumento che consentirà di ampliare sensibilmente la platea dei beneficiari: dal precedente 9% circa degli aventi diritto si arriverà a coinvolgere quasi il 40% del personale in possesso dei requisiti previsti. Il riconoscimento riguarderà i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2025 che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Tra gli impegni assunti dall’Amministrazione figura anche la pubblicazione, subito dopo la definizione della graduatoria DEP, di un nuovo bando destinato ai lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di assicurare continuità al percorso di valorizzazione professionale.

Nel corso della riunione è stato inoltre definito il pagamento della produttività al personale avente diritto, che sarà erogato con la busta paga del mese di luglio.

Spazio anche al confronto sul Piano di Emergenza Aziendale. La Direzione Strategica ha illustrato una proposta organizzativa, avviando un dialogo con le organizzazioni sindacali per individuare il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari (OSS) da coinvolgere esclusivamente nei servizi interessati. Sul punto, FIALS, Nursind e Nursing Up hanno ribadito la necessità di coniugare le esigenze organizzative dell’azienda con la tutela del personale, evitando un impiego indiscriminato delle risorse e garantendo il mantenimento degli standard assistenziali e di sicurezza.

Le tre sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per l’esito della trattativa, ringraziando il direttore generale Yanko Tedeschi e l’Amministrazione per la disponibilità dimostrata durante il confronto.

«L’incremento delle risorse destinate ai DEP rappresenta un risultato concreto della contrattazione», sottolineano FIALS, Nursind e Nursing Up, assicurando che continueranno a seguire i tavoli negoziali affinché le risorse previste dal contratto nazionale si traducano in benefici concreti per i lavoratori e in una maggiore valorizzazione delle professionalità del Policlinico Riuniti di Foggia.

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