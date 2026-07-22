Si riaccende lo scontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle nella coalizione di centrosinistra in provincia di Foggia, con la questione della vicepresidenza di Palazzo Dogana che rischia di incrinare gli equilibri del cosiddetto Campo largo.

A far emergere il malcontento è stato un nuovo messaggio pubblicato sui social dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giovanni Quarato, che ha richiamato la celebre favola dello scorpione e della rana di Esopo. Secondo l’esponente pentastellato, il Pd sarebbe lo “scorpione” che, per sua natura, finisce sempre per colpire, mentre il Movimento rappresenterebbe la rana che continua a fidarsi. A chi gli ha ricordato che i Cinquestelle hanno scelto di allearsi con i democratici, Quarato ha replicato: «Noi siamo la rana che si fida… erroneamente».

Dopo le tensioni nate nelle scorse settimane attorno all’assessorato comunale all’Urbanistica di Foggia, il nuovo terreno di scontro è la nomina del vicepresidente della Provincia di Foggia.

La partita riguarda gli eletti della lista Campo largo per la Capitanata, che alle ultime elezioni provinciali ha conquistato quattro seggi: tre al Partito Democratico, con Anna Rita Palmieri, Angela Fazi e Michele Merla, e uno al Movimento 5 Stelle, rappresentato da Mario Dal Maso.

Secondo quanto riferito, i Cinquestelle puntavano a mantenere la vicepresidenza, incarico che inizialmente il Pd sarebbe stato disposto a riconoscere. Tuttavia, nel corso delle trattative, gli equilibri sarebbero cambiati.

A oltre tre mesi dal voto, le deleghe provinciali non sono ancora state assegnate, segnale che l’intesa tra le principali forze della coalizione non è stata ancora raggiunta. La vicepresidenza potrebbe ora andare ad Anna Rita Palmieri, risultata la candidata più votata tra i democratici, anche se la decisione definitiva non è ancora arrivata.

Il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, ha confermato di aver trasmesso ai partiti una proposta organizzativa, restando in attesa di una risposta.

«Ad oggi, non mi hanno ancora fatto sapere niente. Ma, che io sappia, non ci sono frizioni particolari», ha dichiarato il presidente, aggiungendo: «Noi lavoriamo lo stesso».

Dopo l’uscita di scena di Mario Furore, il dossier relativo alla Provincia viene seguito nel Movimento 5 Stelle dal parlamentare Leonardo Donno. A ricostruire il retroscena della trattativa è però lo stesso Quarato.

«Si sono rimangiati la parola. È uno scorpione che non si castiga, devono prendere tutto e basta», afferma il consigliere comunale. «D’altro canto, noi rinunciamo a farci valere, e le conseguenze, poi, sono queste. L’impressione è che non interessi più di tanto, anche se è una questione di visibilità politica. Che io sappia, c’era un accordo di massima: era una delle condizioni alla base della candidatura di Dal Maso nella lista del campo largo, anziché nella lista di Nobiletti. In questo modo, siccome Nobiletti non avrebbe potuto avere presidenza e vice presidenza, il vice sarebbe stato della seconda lista, che poi è diventata la prima grazie proprio ai nostri voti».

Secondo Quarato, durante il confronto il Partito Democratico avrebbe fatto prevalere il peso elettorale dei propri consiglieri, modificando gli equilibri inizialmente condivisi.

«Si sapeva che avrebbero preso più voti. Noi, però, potevamo andare con Nobiletti, a questo punto», osserva il consigliere, che aggiunge: «Ecco lo scorpione che non capisce che nel momento in cui mi pizzichi col tuo veleno in qualche modo questo veleno ti si ritorce contro, prima o poi».

Parole che lasciano intendere una crescente distanza politica tra Pd e Movimento 5 Stelle, tanto che Quarato arriva ad affermare: «Non ci sono motivi per stare in armonia».

Le critiche del consigliere pentastellato investono anche la recente nomina di Michele Salatto, già contestata nelle scorse settimane.

«È stata politicamente sbagliata, continuerò a dirlo. Non è sulla sua persona che ho da ridire, ma sull’approccio politico. Hanno voluto il quarto assessorato e va bene, però minano ancora di più l’armonia della coalizione», sostiene.

Quarato ricorda inoltre di aver tentato, nei mesi scorsi, di favorire un confronto con il Partito Democratico sul Piano Urbanistico Generale, promuovendo incontri dedicati. Tuttavia, dopo un primo appuntamento, il percorso si sarebbe interrotto senza ulteriori sviluppi.

Per l’esponente del Movimento 5 Stelle, l’attuale consiliatura sarebbe ormai giunta al capolinea sul piano politico, accusando il Pd di voler consolidare il proprio peso all’interno della coalizione. Una situazione che, secondo lui, rende sempre più concreta l’ipotesi di una profonda verifica nei rapporti tra le due forze del campo progressista.

Lo riporta foggiatoday.it.