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Home // Cronaca // Ripristinata la linea ferroviaria San Menaio-Peschici Calenella dopo il nubifragio

GARGANO FERROVIA Ripristinata la linea ferroviaria San Menaio-Peschici Calenella dopo il nubifragio

I lavori di ripristino, proseguiti per tutta la notte, hanno consentito di riattivare la circolazione ferroviaria già nella mattinata

Ferrovia San Menaio-Peschici Calenella

Ripristinata la linea ferroviaria San Menaio-Peschici Calenella dopo il nubifragio - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

È tornata regolarmente operativa la tratta ferroviaria San Menaio-Peschici Calenella, nel Foggiano, interrotta nella serata di ieri a causa del violento nubifragio che ha colpito il Gargano.

I lavori di ripristino, proseguiti per tutta la notte, hanno consentito di riattivare la circolazione ferroviaria già nella mattinata. L’interruzione era stata provocata dai danni riportati alla linea elettrica, rimasta tranciata dopo che una grondaia, divelta dalla forza del maltempo da una struttura adiacente, era finita sull’infrastruttura ferroviaria.

Con il completamento dell’intervento, i collegamenti ferroviari riprenderanno regolarmente, consentendo la sospensione del servizio effettuato con autobus sostitutivi predisposto durante l’emergenza.

In una nota, Ferrovie del Gargano ha espresso gratitudine ai viaggiatori per la pazienza dimostrata durante i disagi e ha rivolto un ringraziamento ai tecnici di Ferrovie del Gargano e di LFC Lavori Ferroviari e Civili per «l’impegno profuso nel ripristinare la viabilità sulla tratta».

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