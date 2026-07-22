Garantire la continuità delle lezioni ed evitare qualsiasi rischio per migliaia di famiglie. È questo l’obiettivo della determinazione con cui il Comune di San Severo ha disposto il pagamento del canone di locazione dell’ex convento delle Benedettine, immobile di proprietà della Parrocchia San Lorenzo che da anni ospita le attività della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto “San Benedetto”. L’amministrazione ha impegnato e contestualmente liquidato 25.807,44 euro, relativi all’annualità 2026, precisando però che il pagamento ha carattere provvisorio in attesa della definizione definitiva del valore del canone.

La vicenda affonda le radici in un procedimento amministrativo avviato già nel 2025, quando la Giunta comunale aveva deciso di proseguire nell’utilizzo dell’immobile per evitare che il regolare svolgimento dell’anno scolastico potesse essere compromesso. I locali dell’ex convento, infatti, rappresentano ormai da tempo una sede fondamentale per le attività didattiche dell’Istituto San Benedetto, accogliendo quotidianamente alunni e personale scolastico.

Contestualmente, il Comune aveva avviato una verifica tecnica sulla congruità del canone richiesto dalla proprietà ecclesiastica. Una procedura complessa, che ha coinvolto il Servizio Patrimonio dell’ente, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio e l’Avvocatura comunale, chiamati a individuare il corretto valore locativo dell’immobile e a verificare anche gli eventuali adeguamenti Istat maturati nel tempo. L’istruttoria, tuttavia, non è ancora conclusa.

Nel frattempo, la Parrocchia San Lorenzo aveva formalmente richiesto il pagamento del canone relativo al 2026. Per evitare l’avvio di eventuali azioni giudiziarie nei confronti del Comune e, soprattutto, per scongiurare possibili ripercussioni sulla disponibilità dei locali destinati alla scuola, l’amministrazione ha deciso di procedere comunque alla liquidazione della somma già determinata negli anni precedenti.

La determinazione chiarisce però un elemento fondamentale. Il versamento dei 25.807,44 euro non rappresenta il riconoscimento definitivo del canone di locazione. L’atto specifica infatti che il pagamento deve essere considerato esclusivamente provvisorio e non conclusivo del rapporto tra le parti. Una volta completata la perizia tecnica sulla congruità del valore dell’immobile, potrà infatti essere effettuato un eventuale conguaglio, sia in aumento sia in diminuzione, sulla base delle risultanze definitive.

Dal punto di vista contabile, il provvedimento riunisce nello stesso atto sia l’impegno della spesa sia la liquidazione, scelta motivata dal fatto che l’obbligazione risulta già certa, liquida ed esigibile. L’immobile è infatti utilizzato stabilmente dall’ente per lo svolgimento delle attività scolastiche e non risultano ulteriori verifiche istruttorie da compiere prima del pagamento. Le risorse sono state reperite sul capitolo di bilancio destinato ai fitti degli immobili utilizzati per le scuole elementari.

Nel provvedimento il Comune conferma inoltre di aver acquisito tutta la documentazione prevista dalla normativa, compresa l’autocertificazione sulla regolarità contributiva dell’Ente Chiesa San Lorenzo e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Viene inoltre ribadita l’assenza di conflitti di interesse da parte del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.

A cura di Giovanna Tambo.