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SAN SEVERO PENNAPISTOLA San Severo, occultava in casa munizioni e una penna-pistola: 22enne arrestato dai CC

L’arma, sottoposta a verifica tecnica in condizioni controllate da parte di un consulente balistico, è risultata perfettamente funzionante e idonea all’impiego

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

I Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni.

I Carabinieri di San Severo, con l’ausilio di un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio nel centro dell’Alto Tavoliere, hanno effettuato una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi nell’abitazione del giovane.

Durante le operazioni, il cane “Zac”, specializzato nella ricerca di armi, ha segnalato la possibile presenza di materiale illecito nella camera da letto in uso esclusivo al 22enne. Il successivo controllo ha consentito di rinvenire, occultata all’interno dell’armadio, una pistola-penna calibro .22 di colore celeste, priva di matricola e con un colpo già inserito in canna. Nello stesso punto sono state trovate ulteriori 47 munizioni calibro .22, compatibili con l’arma, nonché un caricatore metallico monofilare e altre munizioni di diverso calibro.

L’arma, sottoposta a verifica tecnica in condizioni controllate da parte di un consulente balistico, è risultata perfettamente funzionante e idonea all’impiego. Le cosiddette “pistole-penna”, proprio perché camuffate e prive dei normali elementi identificativi, rientrano tra le armi clandestine. Tutto il materiale illecito rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato. All’esito della convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Dovrà rispondere dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni.

 

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