Forza Italia accoglie con favore la nomina di Annachiara Rossiello ad amministratore unico della Sanitàservice BAT. A esprimere apprezzamento è il consigliere regionale Marcello Lanotte, che ha rivolto un messaggio di auguri alla nuova dirigente, sottolineandone le qualità professionali.

In una nota, Lanotte ha formulato i propri auguri di buon lavoro ad Annachiara Rossiello, congratulandosi con la direzione della Asl BT per la scelta effettuata.

«Auguri di buon lavoro ad Annachiara Rossiello, nuovo amministratore unico della Sanitaservice della Bat. Mi congratulo con la direzione della Asl per questa scelta di assoluta qualità: la dottoressa Rossiello è una professionista competente, rigorosa, determinata e seria. Sono sicuro che farà un ottimo lavoro alla guida della società nell’esclusivo interesse dei cittadini», ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia.

Lanotte ha quindi evidenziato le competenze e il profilo professionale della nuova amministratrice, manifestando fiducia nel lavoro che sarà chiamata a svolgere alla guida della Sanitàservice BAT e ribadendo l’auspicio che il suo operato sia orientato alla tutela dell’interesse dei cittadini.