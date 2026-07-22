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Home // Foggia // Scorrimento graduatorie Arif, Cera: “Priorità agli idonei e poi nuovi concorsi”

ARIF CERA Scorrimento graduatorie Arif, Cera: “Priorità agli idonei e poi nuovi concorsi”

Un’interrogazione urgente per verificare lo stato degli scorrimenti delle graduatorie concorsuali regionali e il rispetto delle norme vigenti

Napoleone Cera

Scorrimento graduatorie Arif, Cera: “Priorità agli idonei e poi nuovi concorsi”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Un’interrogazione urgente per verificare lo stato degli scorrimenti delle graduatorie concorsuali regionali e il rispetto delle norme vigenti da parte di agenzie e società partecipate. È l’iniziativa presentata dal consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, che ha chiesto chiarimenti al presidente della Regione Puglia, agli assessori competenti e agli uffici regionali, con particolare attenzione alla situazione dell’Arif.

L’intervento nasce dalle segnalazioni ricevute da numerosi candidati idonei presenti nelle graduatorie ancora valide, che attendono da tempo l’attivazione degli scorrimenti previsti dalla programmazione regionale.

“Non possiamo consentire – dichiara Cera – che graduatorie valide, formate attraverso procedure pubbliche e trasparenti, rimangano inutilizzate mentre persistono esigenze di personale all’interno della macchina amministrativa regionale. È una questione di rispetto nei confronti dei cittadini che hanno superato selezioni pubbliche e di buon utilizzo delle risorse pubbliche”.

Nella richiesta presentata, il consigliere domanda alla Regione di chiarire i tempi previsti per il completamento delle assunzioni programmate, le motivazioni dei ritardi negli scorrimenti e le iniziative che la Giunta intende adottare per garantire il pieno utilizzo delle graduatorie ancora efficaci.

Al centro dell’interrogazione anche l’applicazione della Legge Regionale n. 24/2023, che stabilisce per le agenzie regionali e le società partecipate il ricorso prioritario alle graduatorie già esistenti prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali.

Cera richiama in particolare alcune segnalazioni relative alla pubblicazione di nuovi bandi da parte di enti regionali, tra cui Arif, chiedendo una verifica sul rispetto della normativa e sull’eventuale presenza di criticità.

“È necessario evitare duplicazioni di procedure, ulteriori costi per la collettività e il mancato impiego di professionalità già selezionate. La Regione deve fornire risposte chiare e indicare tempi certi, garantendo trasparenza, efficienza amministrativa e tutela dei diritti degli idonei”, conclude Cera.

La richiesta punta quindi a ottenere un quadro preciso sulla gestione delle graduatorie regionali e sulle modalità con cui gli enti coinvolti stanno procedendo nelle assunzioni.

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