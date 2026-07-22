Sono entrati in servizio a Cerignola i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Gruppo ODV, impegnati in attività di vigilanza e supporto agli operatori della Polizia Locale nell’ambito delle iniziative dedicate alla sicurezza sul territorio.
Il nuovo servizio nasce grazie a una convenzione approvata dall’amministrazione comunale e fortemente sostenuta dall’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella, con l’obiettivo di affiancare il lavoro degli agenti e garantire una maggiore presenza sul territorio.
I volontari dell’ANPS collaboreranno quindi con la Polizia Locale attraverso attività di supporto e osservazione, contribuendo al presidio degli spazi pubblici e alla tutela della sicurezza dei cittadini.
L’iniziativa rientra nelle azioni messe in campo dal Comune per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio, valorizzando il ruolo del volontariato nella gestione della sicurezza urbana.
Lo riporta cerignolaviva.it.