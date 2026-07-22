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Home // Manfredonia // Siponto Street Fest, parlano i commercianti: “Siponto ha bisogno di collaborazione, non di polemiche”

SIPONTO COMMERCIANTI Siponto Street Fest, parlano i commercianti: “Siponto ha bisogno di collaborazione, non di polemiche”

"Siponto Street Fest è un'iniziativa che nasce da una collaborazione concreta tra l'Amministrazione comunale, le attività commerciali e le realtà del territorio"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

“L’ASP Siponto Futura, Associazione dei  Commercianti di Siponto, ritiene doveroso intervenire per riportare il dibattito sul piano dei fatti.

Siponto Street Fest è un’iniziativa che nasce da una collaborazione concreta tra l’Amministrazione comunale, le attività commerciali e le realtà del territorio, con l’obiettivo comune di valorizzare Siponto, sostenere le imprese e offrire occasioni di aggregazione a cittadini e visitatori.

Come associazione stiamo contribuendo direttamente alla realizzazione della manifestazione, partecipando anche al sostegno di alcune spese organizzative, perché crediamo che investire nel territorio significhi investire nel futuro della nostra comunità.

Per questo motivo dispiace leggere polemiche che rischiano soltanto di mettere in cattiva luce un progetto costruito con impegno da tante persone. Quando istituzioni, associazioni e operatori economici lavorano insieme, il risultato dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutti, non terreno di scontro politico.

In questi mesi abbiamo trovato nell’assessora Maria Teresa Valente una interlocutrice sempre disponibile all’ascolto, al confronto e alla ricerca di soluzioni condivise. Il dialogo instaurato con l’Amministrazione ci ha consentito di costruire un’iniziativa che punta esclusivamente alla valorizzazione di Siponto e delle sue attività”.

“L’auspicio è che il confronto pubblico si basi sempre su elementi concreti e che l’interesse generale della città prevalga sulle contrapposizioni. Siponto ha bisogno di collaborazione, non di polemiche che rischiano di indebolire chi ogni giorno lavora per renderla più viva e attrattiva”, concludono i referenti di ASP Siponto Futura

2 commenti su "Siponto Street Fest, parlano i commercianti: “Siponto ha bisogno di collaborazione, non di polemiche”"

  1. Alla fine sono rimaste solo parole ed impegni non mantenuti così come si evince dalla degradante foto di un tratto di marciapiedi, dove camminano i pedoni, nei pressi del lido Nettuno sede di un evento.
    Ma chi di competenza non sa discernere che le zone, che saranno oggetto di una manifestazione, devono essere oggetto di manutenzione almeno “Ordinaria” prima dell’evento stesso ?

  2. Questo articolo sconfessa totalmente la narrazione fatta qualche giorno fa dal Sig. Arminio (precedente organizzatore dell’evento 2025)

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