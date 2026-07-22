“L’ASP Siponto Futura, Associazione dei Commercianti di Siponto, ritiene doveroso intervenire per riportare il dibattito sul piano dei fatti.

Siponto Street Fest è un’iniziativa che nasce da una collaborazione concreta tra l’Amministrazione comunale, le attività commerciali e le realtà del territorio, con l’obiettivo comune di valorizzare Siponto, sostenere le imprese e offrire occasioni di aggregazione a cittadini e visitatori.

Come associazione stiamo contribuendo direttamente alla realizzazione della manifestazione, partecipando anche al sostegno di alcune spese organizzative, perché crediamo che investire nel territorio significhi investire nel futuro della nostra comunità.

Per questo motivo dispiace leggere polemiche che rischiano soltanto di mettere in cattiva luce un progetto costruito con impegno da tante persone. Quando istituzioni, associazioni e operatori economici lavorano insieme, il risultato dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutti, non terreno di scontro politico.

In questi mesi abbiamo trovato nell’assessora Maria Teresa Valente una interlocutrice sempre disponibile all’ascolto, al confronto e alla ricerca di soluzioni condivise. Il dialogo instaurato con l’Amministrazione ci ha consentito di costruire un’iniziativa che punta esclusivamente alla valorizzazione di Siponto e delle sue attività”.

“L’auspicio è che il confronto pubblico si basi sempre su elementi concreti e che l’interesse generale della città prevalga sulle contrapposizioni. Siponto ha bisogno di collaborazione, non di polemiche che rischiano di indebolire chi ogni giorno lavora per renderla più viva e attrattiva”, concludono i referenti di ASP Siponto Futura