Riceviamo e pubblichiamo

“TARI +10%: un colpo alle imprese e al commercio locale di San Giovanni RotondoUn aumento che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà commercianti, artigiani, professionisti e tutte le attività che ogni giorno creano lavoro e valore per la nostra comunità.

Aumentare del 10% la TARI alle utenze non domestiche significa colpire chi ogni giorno tiene viva l’economia del nostro territorio: commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori che, tra mille difficoltà, continuano a investire, creare occupazione e garantire il sostentamento di tante famiglie.

È una scelta che arriva in un momento in cui molte attività stanno ancora facendo i conti con una crisi economica che non è stata del tutto superata, aggravata dall’aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e della pressione fiscale. L’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Floriana Natale, appena insediata, dovrebbe sostenere il tessuto produttivo locale, non appesantirlo con nuove tasse. Decisioni di questo tipo rischiano di indebolire ulteriormente il commercio e l’imprenditoria, con inevitabili ripercussioni sull’occupazione e sull’intera economia della nostra comunità.

Mi auguro che, prima del prossimo Consiglio Comunale, questa decisione venga rivista e che si apra un confronto serio con le categorie interessate. mministrare significa assumere decisioni difficili, ma anche ascoltare chi ogni giorno contribuisce alla crescita del territorio. Se così non sarà, il rischio concreto è che molte attività siano costrette ad abbassare definitivamente la saracinesca. E quando chiude un’impresa, non perde solo l’imprenditore: perde tutta la comunità.”

Francesco Cocola