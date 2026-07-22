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TRIBUTI CERIGNOLA Tributi, Cerignola affida la gestione alla società Andreani

Il Comune di Cerignola prosegue il percorso verso l'uscita dal Consorzio per la gestione dei tributi, nonostante la recente sospensiva del Tar Puglia

Francesco Bonito

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito - Fonte Immagine: marchiodoc.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Il Comune di Cerignola prosegue il percorso verso l’uscita dal Consorzio per la gestione dei tributi, nonostante la recente sospensiva del Tar Puglia che ha imposto una parziale revisione della determina con cui l’amministrazione aveva disposto il recesso dall’ente.

La decisione del sindaco Francesco Bonito resta quindi confermata: l’amministrazione comunale intende procedere sulla strada intrapresa e nelle prossime settimane il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sulla fuoriuscita definitiva dal Consorzio, che gestisce anche il servizio rifiuti per il Comune di Cerignola e per i centri dei Reali Siti.

Lo scorso 18 luglio, i giudici amministrativi avevano disposto che i locali precedentemente oggetto del provvedimento di sgombero dovessero rimanere nella disponibilità del Consorzio. La decisione definitiva sulla possibilità per Cerignola di recedere unilateralmente dall’ente sarà invece assunta dal Tar nella camera di consiglio fissata per il 9 settembre.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha avviato una nuova fase operativa per la gestione delle entrate. Sull’albo pretorio del Comune è infatti comparsa una determina dirigenziale che affida il servizio alla società Andreani Tributi, azienda con sede a Macerata, in sostituzione della precedente società Advanced, utilizzata come supporto dal Consorzio.

L’incarico affidato ad Andreani Tributi prevede un compenso complessivo di 168mila euro per cinque mesi, durante i quali la società supporterà il Comune nella gestione dei tributi comunali.

La vicenda resta al centro del confronto istituzionale e giudiziario, in attesa del pronunciamento del Tar che dovrà chiarire definitivamente il futuro del rapporto tra il Comune di Cerignola e il Consorzio.

Lo riporta marchiodoc.it.

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